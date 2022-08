‘Pasapalabra’: Rafa sorprende al intentar imitar a Elvis Presley

Una tarde más, Pasapalabra regresó a Antena 3 con una nueva entrega. En esta ocasión, Rafa se convirtió no solo en el ganador de la tarde, sino en el protagonista de La Pista Musical de este miércoles, después de sorprender a todos los presentes cantando una canción de Elvis Presley.

Por otro lado, la carismática presentadora Eva Soriano se enfadó por no llevarse el juego del programa después de no ganar la prueba, un premio que si que consiguió llevarse Eduardo Aldán después de ganar a Pablo Abraira en la prueba, por lo tanto, el presentador se llevó el juego del programa, para disgusto de Soriano.

Mientras tanto, como Orestes y Rafa no competían por el juego del programa, sino por segundos para enfrentarse más tarde a El Rosco, ambos concursantes se tomaron la prueba de La Pista Musical de una forma totalmente diferente que los invitados.

A pesar de que el concursante burgalés fue el más rápido en apretar el pulsador, «esta es de Led Zeppelin», señaló Orestes, sin embargo, en cuanto comenzó a cantar la canción, lo único que consiguió fue arrancar las carcajadas de sus compañeros del programa.

De esta forma, el rebote le cayó a Rafa, que no dudó ni un momento en la canción que se escondía tras esos segundos y comenzó a cantar el tema A little less conversation del Rey del Rock, Elvis Presley, sorprendiendo a todos los presentes con su talento.

Finalmente, el sevillano se llevó los codiciados cinco segundos de la prueba musical, acumulando estos segundos para enfrentarse a Orestes en El Rosco. De esta forma, Rafa fue el vencedor de la prueba y el burgalés tendrá que enfrentarse esta tarde a la temida silla azul del programa.