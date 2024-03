El bote de Pasapalabra sigue subiendo y sin que ninguno de los concursantes consiga asaltarlo. Para este martes se ponían en juego 1.606.000 euros, cantidad que seguirá creciendo después de un accidentado Rosco en el que los espectadores han vivido un nuevo fallo que lo ha marcado.

Moisés ha llegado con 147 segundos, mientras que Óscar lo hacía con 142, algunos menos, para pelear por la victoria. Después de la espectacular racha del lunes, la presión estaba sobre el riojano para saber qué estrategia tendría esta vez. ¿Repetiría para acabar lo antes posible o volvería a un sprint final de aciertos?

La primera vuelta la ha cerrado con 18 aciertos, por lo que ha preferido atacar con el llamado ‘primervueltismo’, una manera de meter presión a su rival. Pero todo se ha torcido cuando ha llegado el turno de ir a por las letras que había dejado en duda, momento en el que ha querido acelerar el ritmo y eso eso le ha jugado una mala pasada.

Las preguntas de Pasapalabra que vuelven a costar un fallo a Moisés

«Tercera persona del singular, del pretérito perfecto simple, de indicativo del verbo jarrear», ha sido lo que le ha pedido el presentador de Pasapalabra al llegar a la J. «Jarreé», ha dicho el riojano de forma inmediata, pero al momento se ha dado cuenta del error cometido.

«Es jarreó. Jobar, no me lo puedo creer. Pues nada… perdón», ha dicho echándose las manos a la cabeza. «No me lo puedo creer», se ha seguido lamentando en una jugada que creía que tenía controlada. «Se me ha ido la olla y en vez de jarreó he dicho jarreé», ha aclarado al Roberto Leal.

Lo cierto es que se trata un nuevo fallo que Laguardia comete por culpa de las conjugaciones de los verbos, que se han convertido en su gran dolor de cabeza en las últimas semanas. No es el primero de los fallos que comete por precipitarse al contestar cuando segundos después acertaba la respuesta.

Este fallo ha marcado el final de Pasapalabra, que ha visto como Moisés volvía a fallar con la letra F, sumando así dos letras en rojo de su Rosco. Esto ha dado tranquilidad -más de la que suele tener habitualmente- a Óscar, que solo tenía que ir asegurando respuestas.

Mientras, Moisés entraba en descontrol absoluto y cometía un tercer fallo en la letra S, dejándole casi imposible luchar por la victoria o un empate. Con 22 aciertos y tres fallos tenía casi asegurado tener que ir hoy miércoles a la Silla azul, aunque faltaba por ver el final de su rival.

El ex concursante de ¡Boom! ha esperado hasta llegar a los 22 aciertos para arriesgar en sus respuestas, algo que se ha notado al cometer dos fallos. Las letras T y M han sido con las que ha probado suerte, aunque no le ha salido bien.

El segundo fallo le llegaba con apenas cuatro segundos en su contador, por lo que ha preferido dejarlo correr y no probar con la Y. De esta manera ha ganado su duelo con 22 aciertos y 2 fallos, uno menos que su rival. Moisés tendrá que pasar hoy miércoles por la Silla azul y jugarse su continuidad en el programa para poder optar a llevar un bote que sube hasta 1.612.00 euros.