Este lunes Orestes se enfrentó a una nueva contrincante en ‘Pasapalabra’. Tras vencer a Fer en la temida silla azul, Marian se incorporó al programa de Antena 3, enfrentándose en El Rosco a un bote de 866.000 euros. La nueva concursante además, protagonizó un emotivo momento al dedicarle su primer programa como concursante a su padre.

«Hoy cumple 84 años, vive solo, a unos metros de mi casa y todos los días, antes de las 20:00 horas me llama para que no me pierda La Silla Azul, a las 20:40 horas por si me he despistado con la publicidad y cuando acaba, para ver cuantas he acertado», explicó la nueva concursante.

En cuanto al rosco del programa, Orestes fue el primero en enfrentarse a las preguntas de Roberto Leal, con un total de 162 segundos acumulados a lo largo del programa de la tarde, respondió cuatro letras antes de ceder el turno a Marian, su nueva contrincante.

El compañerismo es una seña de identidad de #Pasapalabra493 como hemos visto hoy con el bonito gesto de @OrestesBarbsalc con @mariansegorbe. 👏 https://t.co/759KLqsr0G — Pasapalabra (@PasapalabraA3) April 11, 2022

De esta forma, fueron intercambiando turnos hasta que Orestes concluyó la primera vuelta 19 aciertos, sin fallos y con 49 segundos de tiempo restantes. Mientras que Marian, empezó la segunda vuelta con 15 aciertos, sin errores y tan solo 32 segundos de tiempo.

Finalmente, ambos concursantes llegaron al final del programa empatados a 21 aciertos y un error. De esa forma, Orestes y Marian se libraron de jugarse la continuidad del concurso, y este martes ninguno se enfrentará a la silla azul.

«No voy a margarle el debut a Marian, empecemos bien, y creo que nos hemos ganado dormir a gusto hoy», señaló Orestes antes de dejar pasar el tiempo para empatar y terminar el programa haciendo gala de su compañerismo.