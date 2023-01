‘Pasapalabra’: finalistas e invitados de la final del ‘Duelo de Campeones’

Pasapalabra vive hoy su gran final del Duelo de Campeones y lo hace con dos grandes finalistas y cuatro invitados famosos que tendrán que darlo todo para ayudarles a sumar segundos.

Estos son los finalistas del Duelo de Campeones de Pasapalabra

Pablo Díaz

El violinista regresa al programa después de convertirse en una auténtica leyenda televisiva después de conseguir llevarse uno de los botes más altos de la historia del programa. Desde 2021 tiene en su poder 1.828.000 euros más, aunque esa cantidad seguro que ha bajado mucho tras hacer frente a sus obligaciones con Hacienda.

El canario venció en la primera ronda a César Garrido en un ajustado Rosco en el que necesitó de 23 aciertos. En la semifinal se volvió a ver las caras con Nacho Mangut, al que ya se enfrentó en su etapa como concursante en 79 ocasiones. Ahí tuvo que ser más prudente y esperar hasta que su rival cometió vario fallos.

Sofía Álvarez

Sofía es la última ganadora, hasta el momento, del Rosco de Pasapalabra, algo que consiguió gracias a la estrategia que siguió y que te contamos aquí. La vasca se llevó un bote de 466.000 euros en septiembre de 2021, algo que hasta ahora nadie ha repetido.

En su camino hasta la final de Duelo de Campeones se ha tenido que medir ante Rosa Nestal, una de las históricas del programa y de concursos como Saber y Ganar. Ambas empataron en aciertos, por lo que hubo que recurrir a las reglas para el desempate: Ganó la que consiguió más respuestas correctas en la primera vuelta.

El lunes se vio las caras con Jero Hernández en un ajustado duelo con en el que tuvo que conseguir 22 aciertos para poder optar a los 50.000 euros de premio.

Los invitados del Duelo de Campeones de Pasapalabra

Sofía Álvarez y @pablodiazviolin se enfrentarán en la gran final del Duelo de Campeones de @PasapalabraA3, mañana a las 20:00 horas. 🏆#PasapalabraCampeoneshttps://t.co/icfP2NANlQ pic.twitter.com/tnyKJHVhRS — antena 3 (@antena3com) January 30, 2023

Pablo y Sofía no estarán solos en esta gran final y cuatro famosos acudirán al plató para ayudarles a sumar segundos. Antena 3 todavía no ha anunciado sus nombres, pero lo hará a lo largo de la tarde.