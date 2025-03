No es ningún secreto que La isla de las tentaciones se ha convertido, indudablemente, en uno de los realities que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que todo el equipo que hay detrás de este proyecto hace un trabajo verdaderamente excepcional para dejar sin palabras a todos y cada uno de los espectadores. Un claro ejemplo lo encontramos en la octava edición, que se ha convertido en una de las más vistas de la historia del formato. El pasado miércoles 12 de marzo pudimos disfrutar de la última entrega de esta etapa, correspondiente a la segunda entrega del reencuentro de las parejas tan solo tres meses después de la experiencia. En su despedida, Sandra Barneda confirmó que se grabará la novena edición de La isla de las tentaciones. A pesar de que el listón está muy alto, ¡estamos convencidos de que volverán a dejarnos sin palabras!

Debido al éxito que sigue cosechando este reality, muchos son los ex participantes que, a lo largo de estos años, han hablado de su experiencia en las villas más famosas de República Dominicana. Un claro ejemplo lo encontramos en Josué Bernal, el que fuese participante de la cuarta edición junto a la que fuese su pareja, Zoe Bayona. Durante su paso por el pódcast La Escalera Roja, el joven no solamente habló de su experiencia en el reality de Telecinco, sino que, además, dio a conocer un dato verdaderamente sorprendente. ¿En qué consiste, exactamente? En la cifra exacta que cobran los participantes de La isla de las tentaciones. Un dato que, normalmente y por cuestiones obvias, no se suele compartir. A pesar de todo, después de que hayan pasado prácticamente tres años desde la emisión de su edición, Josué Bernal se ha animado a compartir numerosos secretos de este reality que se emite en la cadena principal de Mediaset.

Al ser preguntado por lo que cobró por su participación en La isla de las tentaciones, el marbellí respondió de forma contundente: «700 euros de mierda». «¿En serio?», preguntó uno de los entrevistadores del pódcast. Fue entonces cuando Josué explicó los detalles de esa cantidad: se trata del salario mínimo, al que se le restan los impuestos y también un 20% que se queda la productora por la representación de los participantes.

«Para lo que facturan ellos, que son el reality que más audiencia tienen, se podrían estirar ahí un poquillo más», comentó el ex participante de la cuarta edición de La isla de las tentaciones. Además, aclaró que no fue por lo que fuese a ganar en el programa, sino por todas las oportunidades laborales que tuvo tras su paso por República Dominicana. Al fin y al cabo, consiguen una gran repercusión y, por ende, una tremenda exposición en medios de comunicación y redes sociales.

De ahí que muchos aprovechen el tirón para participar en otros realities, como ha ocurrido este año con Montoya, Anita Williams y Manuel González en Supervivientes 2025. Otros, en cambio, deciden aprovechar su paso por La isla de las tentaciones para empezar a trabajar en redes sociales. Es más, la gran mayoría de ellos es lo que hacen.

Ahora bien, desde el pódcast, también quisieron saber si los tentadores que participan en el reality cobran un extra si consiguen hacer caer en la tentación a alguna de las parejas. El andaluz reconoció que no era conocedor de esa información, pero sí sabía que, de primeras, todos cobraban exactamente lo mismo. ¡Muy curioso!