Panic! At The Disco no decepciona con ‘Viva Las Vengeance’, su esperado álbum

El grupo rockero procedente de Las Vegas ha conseguido, con el lanzamiento de Viva Las Vengeance, hacer a todos sus fans enloquecer. Las alarmas ya se dispararon cuando el grupo reveló que se encontraba produciendo su nuevo álbum, y, ahora más que nunca, el revuelo que se ha formado es evidente.

La banda de Panic! At The Disco, que fue creada en el 2004, nunca ha defraudado a todo aquel que la escucha. Y es que, te guste o no el rock, hay que admitir que Panic! At The Disco consigue, de forma excelente, sorprender a aquel que se pone los cascos y reproduce sus álbumes.

Así ha ocurrido ahora con Viva Las Vengeance, su nuevo y tan esperado disco. Tras cuatro años de espera, por fin el grupo veguense ha lanzado un explosivo resultado en forma de álbum para sus fans más fieles.

El disco, que cuenta con un total de doce canciones, alberga muchas sorpresas en él. Brendon Urie, el vocalista del grupo, ha vuelto a demostrar sus altas capacidades, no solo como cantante, sino también como actor. Ya nos sorprendió con esto en el videoclip de su famoso tema The Ballad Of Mona Lisa, lanzado hace once años, y ahora ha vuelto a hacerlo.

Viva Las Vengeance, que trata, como diría Urie, “de crecer en Las Vegas”, versa sobre el “amor, la fama, el agotamiento y todo lo que sucede en medio”. Así es como el grupo ha decidido acercarnos un poquito a cómo es crecer en Las Vegas siendo artista y así es como ha decidido ponerle nombre a un disco que, sin duda, no nos ha dejado indiferentes.