Panic! At The Disco sorprende con el lanzamiento de ‘Don’t Let The Light Go Out’

Panic! At The Disco ha sorprendido enormemente a todos sus fans con el lanzamiento de su nuevo hit: Don’t Let The Light Go Out. El tema, que viene acompañado de un videoclip de lo más original, ha causado sensación.

Uno de los grupos rockeros más conocidos y vanguardistas de la actualidad, como es Panic! At The Disco, no puede pasar desapercibido. El grupo, originado en Las Vegas en 2004, ha lanzado al público uno de los temas que forman parte de su nuevo disco, en forma de regalo previo a sus más fieles seguidores.

Su próximo disco, Viva Las Vengeance, se estrenará este viernes 19 de agosto, y sus fans no pueden estar más ansiosos, pues hacía ya cuatro años desde que el grupo no sacaba un nuevo álbum. Tras el éxito que tuvo Pray For The Wicked en 2018, con temas tan conocidos como Roaring 20s, ahora el grupo de rock ha vuelto más fuerte que nunca.

Y es que el talento innato que tiene Brendon Urie para cantar con su privilegiada voz, junto a la musicalidad que le aportan sus compañeros de banda a cada tema, ha hecho de Panic! At The Disco uno de los grupos rockeros más icónicos de los tiempos que corren.

Con el éxito que ya tuvieron temas del próximo disco como Middle Of A Breakup o Local God, ahora, el grupo de Las Vegas ha querido que el rock corra por las venas de sus fans como nunca antes lo ha hecho, haciendo que las ganas de estos por escuchar el disco completo sean inevitables.

Don’t Let The Light Go Out llega ahora como el tercer tema de un disco rompedor. Con un videoclip en blanco y negro, el intérprete de The Ballad Of Mona Lisa vuelve a mostrarle al mundo que a Panic! At The Disco aún le quedan años de vida.