Palito Dominguín ha reaparecido ante los medios. Tras su paso por Supervivientes 2021, la sobrina de Miguel Bosé ha cumplido su sueño de mostrar de realizar una exposición de Madrid. Una exposición donde la joven ha hablado sobre como se encuentra Nacho Palau.

Durante su encuentro con los medios de comunicación durante la exposición, Palito ha querido romper su silencio sobre varios temas, entre ellos, el estado de salud de Nacho Palau, que actualmente se encuentra batallando contra un cáncer de pulmón.

La artista se ha sincerado sobre el estado de salud del ex marido de su tío Miguel Bosé, explicando a los medios de comunicación cómo está afrontando el escultor su enfermedad, con quien mantiene una muy buena relación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Palito (@palitodominguin)

«Está muy bien, él es muy positivo. Como hay que estar en esas situaciones, positivo para salir adelante y luchar con todo», aseguró Palito Dominguín al ser preguntada sobre el estado anímico del escultor, después de haber sido ingresado.

En relación a Nacho Palau, la modelo también reveló que Miguel Bosé le había dado la enhorabuena por la exposición, sin embargo, también confesó que no habla mucho con él porque al vivir en México, se les hace difícil mantener una relación como la que podrían llevar en España.

Sin entrar en detalles la hija de Lucía no dudó en explicar que «ahora mismo está en la familia súper bien, todos queremos positividad, alegría, ganas. Es una relación muy bonita», apuntó Palito durante su encuentro con los medios.

Entre otras preguntas, también reveló como está viendo a su madre en Pesadilla en el Paraíso: «La he visto poco porque estaba organizando la exposición. Pude ver el primer programa y la noté en su salsa, maravillosa y me hizo echarla de menos porque la vi cocinando y dije ‘ay, me podría estar cocinando a mí’», expresó.