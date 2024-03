«Ya ha prescrito todo»: Pablo Motos recuerda en ‘El Hormiguero’ su peor borrachera

Tantas noches y durante tantos años en antena han provocado que Pablo Motos no tenga secretos para sus espectadores, algo que ha vuelto a demostrar este miércoles. Aprovechando la visita de Leo Harlem a El Hormiguero, el presentador ha contado un nuevo secreto de su vida y juventud, que por suerte «ha prescrito».

El humorista, reconvertido a actor en los últimos años, ha acudido al plató para promocionar el inminente estreno de La familia Benetón, la nueva comedia familiar de la que es protagonista. En ella interpreta a un cascarrabias que de la noche a la mañana se tiene que hacer cargo de sus cinco sobrinos.

La suya no es una familia habitual, ya que su hermana -fallecida repentinamente- dedicó su vida a adoptar niños de países diferentes para darles una vida mejor en España. Las dificultades de hacerse a una familia numerosa y sus pocas ganas de tener hijos harán que todo sea un caos.

Tal y como ha explicado, su personaje tiene algunas cosas en común con él, aunque no todas. «Lo mejor es tener niños de ficción, que te lo pasas muy bien un ratito con ellos, pero luego se van cada uno a su casita», ha confesado.

.@LeoHarlem nos presenta su nueva película ‘La familia Benetón’ que se estrena pasado mañana en cines #LeoHarlemEH pic.twitter.com/IISoqdPqN2 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 20, 2024

Pablo Motos desvela cuál fue su peor borrachera

Una vez hablaron de la película hubo tiempo para hablar de otros temas, siendo los bocadillos y sus diferentes versiones la nueva pregunta favorita del presentador -antes lo eran las manías y los hoteles-. Hablando de su bocadillo favorito, Harlem ha mencionado una receta con un chupito de anís, algo que ha provocado que hablasen de esta bebida, que tanto gusta al humorista.

«La peor borrachera es la de anís. Ya ha prescrito todo», arrancaba Motos. «Me pillé una y pensé que no era para tanto», pero la historia se ha ido complicando cuando ha contado que en ese momento decidió que podría bajar de un salto dos tramos de escaleras.

«Y se me ocurrió saltar un tramo de ocho escaleras, un rellano y otras ocho. Todo lo quería superar de un salto y me rompí la pierna, claro», ha recordado. «El anís da valor», apuntaba muy rápido Harlem.

No es la única borrachera que Motos ha confesado ante las cámaras

Pero no es la única borrachera que el de Requena ha contado en los 18 años de El Hormiguero a los espectadores. En varias ocasiones ha contado que una de las peores noches de su vida la vivió en compañía de su gran amigo Enrique San Francisco y el cantante Dieg0 ‘El cigala’.

«En los bares dábamos miedo, yo me puse tan pedo que me tuvo que llevar ‘El Cigala’ a casa», recordó. La juerga se alargó hasta que comenzó a salir el sol, momento en el que pidió a su amigo que le cantase para poder irse a dormir tranquilo.

«Recuerdo que era de día, ya no vocalizaba muy bien, y él me dijo que me llevaba a casa. Hubo un momento de mi vida precioso que no olvidaré jamás: Estaba en el asiento de atrás de un taxi, estaba saliendo el sol y le dije a ‘El Cigala’ que me cantara», un momentazo que seguro no ha olvidado el conductor de aquel taxi.

«Se me puso a entonar al oído un temita y así me fui a casa a dormir», así recordó en el año 2020 una de sus mejores noches en una entrevista con el grupo Ladilla Rusa.