El pasado jueves se vivió una noche muy especial en ‘El hormiguero’ gracias a la visita de Rosalía, que acudió a presentar su disco ‘Motomami’. Pero, además de la presencia de la cantante, Pablo Motos reapareció en el programa para aclarar su estado de salud y su fecha de regreso.

Gracias a la artista catalana se vivió un programa con las emociones y las sorpresas a las que nos tiene acostumbrados el show de Trancas y Barrancas. La pandemia obligó a que muchos de sus contenidos se adaptasen o que muchos invitados entren por videollamada.

El jueves volvió a brillar la gran creatividad del programa, que convirtió a la propia Rosalía en una reportera que iba preguntando a gente anónima su opinión sobre ella misma e incluso sobre C. Tangana. El resultado lo puedes comprobar aquí.

El presentador oficial de ‘El hormiguero’, aunque no pudo estar presente en el plató, no quiso perderse la entrevista con la cantante, por lo que decidió entrar por videollamada para realizar varias preguntas. Tanto él como Nuria Roca demostraron su gran complicidad.

El valenciano se lamentó de no poder acudir a ver a una de sus artistas favoritas, algo que no ha ocultado desde hace meses dejando claro que es fan de la intérprete de ‘Motomami’. Para su desgracia, aunque ya había dado negativo en una PCR, todavía no podía volver al trabajo.

A pesar de los esfuerzos y de haber pasado la enfermedad de forma muy leve, los protocolos actualmente le han exigido permanecer siete días aislado, por lo que no podrá volver al programa hasta el próximo lunes.

Pablo Motos retomará a las 21:55 h su trabajo y lo hará con la visita de tres actores como son Luis Tosar, Dani Guzmán y Joaquín González. Los tres hablarán de la película ‘Canallas’, que se estrenará el próximo 1 de abril en salas de cine.

Mientras el director y presentador de ‘El hormiguero’ volverá el lunes, Juan del Val y Cristina Pardo tendrán que esperar todavía unos días para reincorporarse al trabajo. Ambos dieron positivo el pasado miércoles y seguirán aislados durante varios días.