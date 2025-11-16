Pablo Alborán desvela los detalles de la escena ‘hot’ que fue eliminada de la temporada 2 de ‘Respira’

Pablo Alborán se ha sincerado. Hace unos días, informábamos que la plataforma de Netflix había regresado a su catálogo una de sus producciones españolas más vistas: Respira. La ficción se presentó en su estreno de la mano de una primera temporada compuesta por 8 episodios. Una serie de entregas que narraron la historia de Biel, un residente que se deja la piel en su trabajo del hospital. Pero, lo que no ve venir es la huelga que estalla, sin servicios mínimos. Los sanitarios recurren a esto para concienciar a la población y protestar por todos los recortes que está sufriendo la sanidad pública. Al respecto, Biel y sus compañeros no saben cómo actuar pues, de seguir la huelga, estarían perjudicando directamente a todos los pacientes del hospital.

Una trama absolutamente cautivadora que conquistó a los suscriptores de Netflix. Ahora, un año después, Respira ha vuelto a la plataforma de pago y lo ha hecho con su segunda temporada. Nuevos episodios donde, entre otros aspectos, hemos podido ver a Pablo Alborán debutar como actor. Y es que, el cantante se ha presentado en pantalla bajo la piel de Jon Balanzategui, un cirujano plástico de urgencias. Pero, sin lugar a duda, el debut como actor del malagueño no ha dejado indiferente a nadie. Pues, ya ha realizado, incluso, su primera escena para mayores de 18 años.

El cantante se muestra orgulloso de su trabajo

Pablo Alborán no tiene miedo de enfrentar nuevos retos profesionales, ya lo ha dejado claro. Recientemente, el artista le ha concedido una entrevista a Life a la latina. Un encuentro donde ha hablado de su nuevo proyecto discográfico y de cómo ha sido su paso por la serie española.

«Es la segunda temporada. Me han dado la oportunidad de poder encarnar a este personaje tan maravilloso que tiene tantas historias y un arco emocional brutal, donde he podido prepararme también para poder intentar hacer lo mejor que he podido», comenzó explicando. Formar parte de este proyecto le ha ayudado a ver si podía integrarse en el mundo de la interpretación.

Pablo Alborán se sincera sobre su paso por ‘Respira’: «Hay más romanticismo que sexo»

Una prueba con la que ha obtenido resultados muy satisfactorios. «Tienes que dejar que el personaje te posea. Entonces para eso tienes que abandonar completamente. Ha sido un ejercicio muy sano el abandonarme. Ha sido muy divertido», reveló al medio de comunicación. ¡Alerta SPOILERS!

A lo largo de los episodios, el espectador puede ver cómo el personaje de Pablo Alborán también vive un romance en la ficción. Pues, queda cautivado con un practicante de medicina del hospital. Un romance que tiene que mantener en secreto, pues todavía se encuentra en proceso de divorcio. «Está muy bien tratado, con mucho respeto y hay más romanticismo que sexo», indicó. Pues, protagoniza una escena de cama.

Eso sí, el cantante ha confesado que él grabó otra escena mucho más intensa. Sin embargo, los altos cargos de Respira consideraron que lo mejor era no ponerla y quitarla. Al respecto, el malagueño ha confesado que se quedó muy contento con el resultado. «Eso estuvo muy bien», admitió.