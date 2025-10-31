‘Respira’: ¿cuántos capítulos tiene la temporada 2 de la serie de Netflix?

Aterrizó en la plataforma de Netflix como una de las producciones españolas más interesantes del 2024, y así fue. Respira se presentó de la mano de una primera temporada compuesta por 8 episodios. Una serie de entregas que narraron la historia de Biel, un residente que se deja la piel en su trabajo del hospital. Pero, lo que no ve venir es la huelga que estalla, sin servicios mínimos. Los sanitarios recurren a esto para concienciar a la población y protestar por todos los recortes que está sufriendo la sanidad pública. Al respecto, Biel y sus compañeros no saben cómo actuar pues, de seguir la huelga, estarían perjudicando directamente a todos los pacientes del hospital.

Un gran problema que lleva a cada trabajador a afrontar la situación como buenamente puede. Una trama absolutamente cautivadora que conquistó a los suscriptores de Netflix. Ahora, un año después, Respira vuelve a la plataforma de pago y lo hace con su segunda temporada. Nuevos episodios que prometen no decepcionar a nadie y donde veremos a Pablo Alborán debutar como actor. Y es que, el cantante se presenta en pantalla bajo la piel de Jon Balanzetegui, un cirujano plástico de urgencias.

¿De qué trata la nueva temporada de ‘Respira’?

La ficción comienza explorando los dilemas del sistema sanitario. Patricia, continúa luchando contra el cáncer. Jessica se encuentra en un gran lío sentimental. Pues, su corazón está dividido entre Lluís y Biel. Todo ello mientras Pilar hace todo lo posible por luchar contra las adicciones de su hijo. Y es que, Quique será quien la ayude en esta travesía.

Asimismo, la llegada de Sophie promete no dejar indiferente a nadie en el hospital. Un conjunto de situaciones que prometen poner a cada personaje entre la espada y la pared. Un revuelto que combina ingredientes como el drama, la tensión, los conflictos y el amor. Y es que, esto será lo que veremos en esta nueva temporada.

¿Cuántos capítulos tiene?

En el 2024, Respira aterrizó en la plataforma de pago y lo hizo con 8 capítulos a sus espaldas. Cada entrega presentó una duración que oscilaba entre 53 y 43 minutos cada una. Ahora, con la segunda temporada, no hay muchos cambios. Y es que, la producción española ha vuelto con el mismo formato.

Este 31 de octubre, la serie ha aterrizado de la mano de su segunda temporada. De esta manera, 8 nuevos episodios se han puesto a disposición de los suscriptores de la plataforma de la N roja. Respecto a la duración, las entregas duran lo mismo que en la primera temporada, en torno a los 50 minutos cada una. ¡Así se presentan!