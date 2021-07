Si hay alguien que puede conseguir emocionar a cualquiera ese es Pablo Alborán. El malagueño ha conseguido hacer vibrar a todo el estadio del WiZink Center de Madrid. Ha sido una de las noches más memorables que se haya podido vivir en un concierto. El artista ha conseguido derrochar pasión y vocación en esta cita tan especial con sus seguidores.

El cantante colgó el cartel de entradas agotadas, como ya ha hecho en varias ocasiones anteriores. Pablo Alborán ha dado uno de sus conciertos más íntimos junto a su banda y sus familiares, es decir, sus seguidores. Con una camisa oscura y unos vaqueros largos, el cantante inauguraba así el principio de su gira en una noche fresca de verano.

Además, el cantante estuvo detrás de los preparativos del concierto. Con impaciencia, Pablo Alborán dejó constancia en redes sociales de lo emocionado que estaba por haber dado ese concierto ante 5.000 personas: «Querido Madrid, lo que sucedió anoche en el WiZink Center me tiene aún con la adrenalina por las nubes. No tengo palabras suficientes para agradeceros la maravillosa energía que provocasteis. GRACIAS por no soltarme jamás!! En lo único que pienso es en volver a subirme al escenario y volver a cantaros. Cuento las horas….»

Pablo Alborán llevaba desde antes de la pandemia sin pisar ese escenario que tantas alegrías le ha brindado. Sin embargo, nada le ha parado para dar lo mejor de sí mismo. «Buenas noches, familia, ya estamos aquí de nuevo, volvemos al ruedo otra vez», decía al subirse al ruedo. Y poco después, empezaba el espectáculo con la ‘Tabú’, la colaboración que realizó junto a la estadounidense Ava Max, para seguir más tarde con ‘No vaya a ser’ y ‘Pasos de cero’.

Y en este concierto tan especial no le faltaron palabras para dedicárselas a «todas aquellas personas que han y están sufriendo» a causa del coronavirus. Y además, quiso recordar el asesinato homófobo de Samuel, un joven que falleció a causa de una paliza el pasado 3 de junio: «Vivimos diariamente un incremento de la violencia, racista, machista y hace unos días homofóbica, no se puede tolerar».

A lo que ha añadido: «El amor llama a la libertad, calma y también al propio amor. A través de este concierto espero devolver eso, gracias por el enorme esfuerzo que habéis hecho por estar aquí conmigo en esta noche tan especial». El próximo destino del cantante será Starlite, y entre sus próximas fechas se encuentran Marbella, Benicàssim, Girona, Chiclana y Mérida.