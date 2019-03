Pablo Alborán, agradecido tras su concierto más importante en el Royal Albert Hall de Londres

Pablo Alborán sigue batiendo récords y no deja de superarse a sí mismo

¿Quién iba a decirle a aquel niño que grababa vídeos cantando para Youtube, que hoy llegaría a estar donde está? ‘Solamente tú’ fue la canción con la que Pablo Alborán consiguió enamorarnos a todos, y fue todo un éxito en nuestro país. Hasta que añadiendo más trabajos a su repertorio consiguió traspasar las fronteras y se coló también en corazones de distintas partes del mundo.

Desde 2010, año en el que lanzó primer sencillo, hasta ahora, son muchos los logros que este artista malagueño ha conseguido. Ha ganado numerosos premios al mejor artista, mejor canción, mejor disco… Además de ser varias veces nominado en los Grammy Latinos.

Es uno de los artistas por excelencia de nuestro país, y uno de los que más nos sentimos orgullosos. Por todo ello, Alborán no hace más que superarse así mismo y el cantante ha aterrizado recientemente en la ciudad de Londres, donde ha dado un concierto en un lugar privilegiado: en el Royal Albert Hall, donde se han realizado espectáculos de gran importancia a nivel mundial.

Él mismo se mostraba impresionado antes de realizar el concierto y agradecido por poder hacer su sueño realidad; “No soy consciente de que el domingo canto en el Royal Albert Hall… no me creo este sueño…” decía a través de Twitter, donde también retwitteaba mensajes de felicidad de fans de todo el mundo que asistirían al evento.

No soy consciente de que el domingo canto en el Royal Albert Hall.. no me creo este sueño.. — Pablo Alborán (@pabloalboran) 28 de febrero de 2019

El cantante estuvo acompañado por Marta Soto, que hacía de telonera en este día tan importante en el calendario de Pablo. Y por eso le dedicó unas bonitas palabras de agradecimiento a través de su cuenta de Instagram, “gracias por dejarme soñar y volar contigo. No sabré nunca cómo agradecértelo… Gracias por recordarme por qué me dedico a la música cada día, te quiero y te admiro tanto!!!!”.

Alborán también quiso agradecer la oportunidad después del concierto: “Ha sido una noche emocionante Familia. Estoy impactado y aún nervioso por ver toda la gente que ha viajado para el concierto. Me ha sorprendido mucho ver gente que me ha acompañado desde mis inicios y no han querido perderse este día”.

Ha sido una noche emocionante Familia. Estoy impactado y aún nervioso por ver toda la gente que ha viajado para el concierto. Me ha sorprendido mucho ver gente que me ha acompañado desde mis inicios y no han querido perderse este día.

Próxima parada : MIAMI! — Pablo Alborán (@pabloalboran) 4 de marzo de 2019

Pero esto no es todo: Pablo Alborán aún tiene mucho que ofrecernos y para ello estará sumergido en su gira ‘Tour Prometo’ los próximos meses, en España. Aunque antes también pasará por escenarios internacionales, como la capital de México y Miami. Según hemos podido ver, ya ha agotado las entradas en Madrid y Barcelona. Así que si quieres disfrutar de su voz en directo… ¡corre que vuelan!