‘OT 2023’: concursante expulsado y nominados de la Gala 2

En la noche del pasado 4 de diciembre tuvo lugar la Gala 2 de OT 2023. Anoche, los participantes tuvieron que decirle «adiós» a uno de sus compañeros y tendrán que prepararse para una despedida cada semana. Una gala llena de emociones y con tres grandes artistas invitados.

La expulsión de esta semana se disputaba entre Lucas y Suzete, que, tras sus actuaciones en la Gala 1, vivieron la semana pasada con un pie dentro y otro fuera de la academia. Finalmente, el público del concurso salvó a Lucas, que cantó Dígale de David Bisbal, con un 54,1% de los votos, dejando a Suzete fuera del talent, tras haber luchado por seguir en el concurso interpretando A Song for You de Leon Russell.

😔 SUZETE se convierte en la PRIMERA concursante de #OT2023 en ABANDONAR la Academia 🤝🏻 ¡GRACIAS por regalarnos tu talento y por habernos hecho VIBRAR! ✨ Durante la POSGALA veremos CÓMO se DESPIDE de sus COMPAÑEROS 🫂 ¡Seguimos EN DIRECTO! 👉🏻 https://t.co/VmxnHVHjrg #OTGala2 pic.twitter.com/hMRufLdy7g — Operación Triunfo (@OT_Oficial) December 4, 2023

Tras la expulsión, Masi Rodríguez entraba en plató para nombrar al concursante favorito del público esa semana. Los «triunfitos» más votados fueron Paul, que fue el favorito de la semana pasada, Naiara y Martin. Finalmente, el público decidió, con el 26% de los votos, que Naiara cruzara la pasarela, quedando inmune a la nominación.

Fue entonces cuando el jurado comenzó a valorar las actuaciones de los concursantes. Los cuatro nominados de la gala fueron Álex Márquez, Denna, Violeta y Omar. El profesorado decidió que Denna cruzara la pasarela, alabando su trabajo y constancia. Los compañeros salvaron a Violeta, dejando atrás a Álex Márquez y a Omar, que tendrán que luchar esta semana por su lugar en la academia.

🤝🏻 ALEX y OMAR son los dos NOMINADOS de la #OTGala2 📲 YA podéis VOTAR quién queréis que sea el CONCURSANTE SALVADO y el NÓMADA FAVORITO de la semana que viene 💙💥👉🏻 https://t.co/VmxnHVHjrg pic.twitter.com/93akjqlypr — Operación Triunfo (@OT_Oficial) December 4, 2023

En esta gala, se incorporaron los tríos: Ruslana, Bea y Chiara interpretaron Walk Like an Egyptian de The Bangels y Naiara, Salma y Omar cantaron Se Fue de Laura Pausini. Esta semana, ya son uno menos en la academia y ya se siente la presión de la realidad del formato tras la primera expulsión de OT 2023.