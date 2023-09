Óscar Casas confiesa que se saltó una norma de Mario Casas durante el rodaje de ‘Mi soledad tiene alas’

El pasado viernes, Candela González y Óscar Casas visitaron el plató de Zapeando para continuar con la promoción de la película que ambos protagonizan. Bajo el título de Mi soledad tiene alas, se trata además del debut de Mario Casas como director.

Durante su visita al plató de Zapeando, los dos actores bromearon sobre la gran cantidad de entrevistas que están haciendo, debido a la promoción de su nueva película. «Yo al final me invento cosas», bromeó Óscar, antes de que los colaboradores intentasen que sus preguntas fueran originales.

Dani Mateo le preguntó al protagonista si sus padres habían tenido que intervenir, debido a lo que suponía tener a sus dos hijos trabajando en la misma película. «Mi madre fue la que más feliz estuvo cuando terminó el rodaje, porque, por un lado, le llamaba mi hermano, y por otro yo. Tenía que ir lidiando entre los dos», reveló Óscar Casas.

Óscar Casas y Candela González, sobre lo estricto que es Mario Casas como director: «Celebramos los cumples metidos en el personaje» https://t.co/oPZTjr080l — Zapeando (@zapeandola6) September 8, 2023

El actor recordó que: «Mi hermano no me decía qué tal lo hacía yo y llamaba mal a mi madre, pero ella tampoco me lo dejaba claro». Mientras que por otro lado, Candela explicó cuál había sido la peor parte de trabajar con los dos hermanos: «Había una tensión en el rodaje más allá de lo profesional porque se conocían mucho».

En cuanto a si cumplieron con la estricta norma que les impuso Mario Casas de no verse fuera del set de rodaje, Óscar decidió sincerarse sobre el tema por primera vez: «Nos la saltamos solo una vez». Y añadió: «Fue ya casi al final de la película», expresó el actor.

Oscar Casas explicó que cuando ya estaban rodando el final de la película, su hermano cedió un poco. «Fuimos muy respetuosos, pero había que salir por Barcelona», concluyó la actriz Candela González.