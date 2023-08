Óscar Casas y Candela González, pareja de cine y en la vida real

Óscar Casas se ha puesto a las órdenes de su hermano, Mario, en el primer filme en el que ejerce como director, Mi soledad tiene alas. Una película que llega ahora a las salas y en la que Óscar es uno de los protagonistas. El hermano de Mario Casas comparte cartel con Candela González, que también debuta en este proyecto como actriz. Pero además de ser la pareja en las pantallas de Óscar Casas, su amor ha traspasado la ficción. Se conocieron, precisamente, durante el rodaje del filme y, desde entonces, se han convertido en inseparables. De hecho, el propio Mario Casas ha dicho en alguna ocasión que superaron todas sus expectativas como intérpretes. Ahora han posado felices y sonrientes en la alfombra roja de la premiere del filme, que se ha celebrado en Madrid.

Óscar Casas y Candela González juntos. / Gtres

Ha sido la primera vez que hemos visto a Candela González y a Óscar Casas juntos ante las cámaras en un estreno oficial, aunque ya hace algunas semanas, la pasada primavera, se publicó un reportaje que no dejaba lugar a dudas de la especial conexión que había surgido entre ambos. La artista, de origen malagueño, se ha estrenado en el mundo del cine tras estudiar Comunicación Audiovisual en Madrid y de hacer algunos pinitos en la esfera musical.

Nacida en Málaga en 1998, con 15 años se mudó a Madrid, donde encontró su verdadera vocación. Aunque consiguió plaza para estudiar el doble grado en Sociología y Ciencias Políticas en la universidad, no terminó estos estudios, sino que se decantó por la Comunicación Audiovisual. En esta etapa ejerció como ayudante de producción en la asociación Garaje y La Tropa Produce, y probó suerte en el mundo de la música. Con el alias ‘Candelacuore’ y junto Free Sis Mafia, debutó como cantante de rap. En la plataforma Spotify cuenta con hasta nueve temas desde 2020 y más de 36.000 oyentes mensuales.

Candela González posando en Madrid. / Gtres

En una entrevista conjunta que ambos ofrecieron el pasado mes de julio a la revista Harpers Bazaar, Óscar Casas aseguró que se encontraba en uno de los momentos más importantes de su carrera: «Podría decir que los tres meses de rodaje fueron de los más felices de mi vida», dijo. Para él, ponerse a las órdenes de su hermano ha sido una experiencia muy enriquecedora, «un espacio emocional, de aprender dentro de ti y de abrir tu corazón», aseguró. El actor comentó que sus compañeros de reparto le aportaron mucho durante el rodaje, en especial Candela, que dijo que su pareja le ayudó a confiar más en sí misma: «Óscar me decía siempre que confiase. Empecé a hacerlo y todo funcionó», desveló la intérprete.

Óscar Casas y Mario Casas juntos. / Gtres

Aunque en principio Candela no estaba pensando en adentrarse en el mundo del cine, el equipo de casting vio uno de sus videoclips como rapera y se interesó en su trabajo: «Me contactaron y estaban buscando a no actores y no actrices. Al principio estaba un poco reticente de hacerlo porque yo no tengo formación actoral ni nada, me imponía bastante la idea y no era algo que contemplase tampoco. Pero luego conocí al equipo de casting y me pareció increíble», aseguró la artista en declaraciones a la citada publicación, en las que, además, comentó que le hizo mucha ilusión recibir la llamada de Mario Casas que ha cambiado su vida, en lo profesional y también en lo personal.