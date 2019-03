¡La cantante muestra cómo se realiza un tratamiento estético!

Oriana Marzoli ya aclaró que se había operado los pechos el pasado año en un vídeo publicado en Mtmad. Aclaró, también, que el resto de su cuerpo era totalmente natural. Todo ello para lograr que su cuerpo dejara de ser objeto de debate de una vez.

Sin embargo, lo sentimos, Oriana: tu cuerpo ha vuelto a levantar revuelo. La colaboradora de televisión se ha sometido a un nuevo tratamiento estético, ¡y ha querido compartirlo a tiempo real en su cuenta de Instagram! Así, Oriana Marzoli grabó un directo mientras… atención: ¡mientras le realizaban un tratamiento en los glúteos! La que fue tronista en ‘Mujeres y hombres y viceversa’ acudió con una amiga al doctor Esquivel para realizarse una elevación de glúteos, y todos sus seguidores han sido testigos de sus quejidos y constantes preguntas al doctor… ¡y de la vista de sus definidos glúteos boca arriba sobre la cama!

El tratamiento consiste en unas cuantas sesiones en las que el doctor le inyecta a Oriana silicio y vitamina C en los glúteos para perder la flacidez y que luzcan más tersos. Su precio ronda entre los 300 y los 600€ y no se necesita recuperación tras las sesiones, por lo que es bastante cómodo. Excepto para la gente que sufra pavor cuando vea una aguja, claro…

Sin embargo, a Oriana le estaba doliendo tanto el tratamiento, que incluso bromeó con dejarlo a medias e irse a su casa con un glúteo retocado y el otro no… ¡vaya cuadro! Entre muchos otros comentarios, Oriana Marzoli recordaba lo siguiente: “Realmente es al músculo, nada de relleno. Es muy natural. No me voy a poner culo”. Bueno, Oriana, no te pongas así, que a nosotros nos da igual si es natural o no. Con que no dejes los realities a medias como sueles hacer siempre… ¡nos sobra!