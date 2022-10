Omar Sánchez desvela el verdadero motivo de su separación con Anabel Pantoja

Hace tan solo un año, Omar Sánchez y Anabel Pantoja se dieron el sí quiero frente a sus seres queridos en La Graciosa, Las Islas Canarias. Un enlace que no podría calificarse de duradero y que estuvo marcado por numerosas polémicas. Una historia que el canario ha desvelado en Pesadilla en el paraíso.

Desde que se adentró a la aventura del concurso de Mediaset, el deportista ha sorprendido a todos al desvelar detalles hasta ahora desconocidos de su matrimonio con la sobrina de Isabel Pantoja. Y es que, si hay algo claro, es que la ruptura de ambos fue algo que nadie vio venir, especialmente, tras el poco tiempo de casados que llevaban.

«En 2018 aparece mi ex, empezamos a hablar por Instagram y luego por Whatsapp. Al año siguiente le pido matrimonio pero no nos casamos por el covid. Luego, entro en ‘Supervivientes’ y cuando salgo es una persona diferente. Muchas discusiones y no me cuadraba, empezamos a organizar la boda pero yo ya estoy frío. Aún así tiro para adelante y me caso», comienza explicando el canario.

«El día antes de la boda fallece la abuela, y se van a Sevilla. 24 horas de avión. Su primo decidió no ir a la boda y quedarse en Sevilla y su tía -Isabel Pantoja- nos felicitó y dijo que adelante con la boda. Luego, en vez de irnos de viaje, ella se fue a Sevilla con su familia. Y surge algo estando allí», añade el concursante, ante la atenta mirada de sus compañeros.

«Surge algo y yo no estuve por X motivos. Ahí empieza el camino hacia abajo, una cuesta sin frenos», agrega. Y es que, Omar Sánchez no quiere entrar en detalles respecto a eso que hizo y que dolió tanto a Anabel Pantoja. Por su parte, Nagore Roble, como amiga de la sevillana, confesó en el plató de Pesadilla en el paraíso que ella sí sabe a lo que se refiere él.

«Pasa algo que es la gota, pero hasta ahí porque es muy privado y personal. Anabel considera que Omar tendría que haber estado con su mujer en algo así y él no estuvo», sentenció la colaboradora. Una serie de confesiones del deportista que a Anabel no le están haciendo nada de gracia, tal y como señaló durante su paso por Viernes Deluxe. «Yo cuando me fui hacia Honduras dejé aquí al negro, cuando regreso lo que encuentro es al terror de las nenas», declaró.