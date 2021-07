La artista Olivia Rodrigo sigue en camino de ser una gran artista internacional. La joven se consolida con un concierto virtual en el que cantará algunas de sus canciones. La cantante ha conseguido mediante mucho esfuerzo posicionarse como un referente musical en el mundo entero. ‘Good 4 U’ y ‘Driver License’ han sido las dos canciones que la llevaron a lo más alto de la fama. Y ahora lanza ‘Sour’ su álbum debut que no nos ha dejado indiferentes.

De este pequeño concierto virtual sabemos algunos detalles. Entre ellos que dura tan sólo 27 minutos en los que la temática principal es la recreación de una graduación ya que considera que son muchos los jóvenes que no han podido celebrar, incluida ella. Por tanto, quería compartir con sus fans celebrar ese momento tan importante en la vida de un joven estudiante.

SOUR prom is out now!!!!!!! https://t.co/7Gh8XGMmV6 💜💜💜💜 pic.twitter.com/3ATYV5fxt0

— Olivia Rodrigo (@Olivia_Rodrigo) June 30, 2021