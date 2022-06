El pasado 21 de mayo Olivia Rodrigo celebraba el primer aniversario de ‘Sour’, el álbum debut con el que se consolidó su carrera como estrella de la música a nivel mundial. Un disco en el que se incluían canciones como ‘Good 4 U’, ‘Traitor’, ‘Deja Vu’ o ‘Drivers License’, el primer single de la artista que la catapultó a la fama

‘Sour’ ha llevado a la artista a llevarse 3 Premios Grammy, más de 6.000 millones de reproducciones en Spotify, a una gira mundial y a innumerables logros que han cambiado la vida de la joven para siempre. Tal y como ella explicó en un post de Instagram publicado en el aniversario del disco.

Para celebrar este primer aniversario, Olivia Rodrigo publicó nuevos sets con el disco y camisetas de regalo, ediciones limitadas en formato vinilo e incluso un fanzine con fotografías, momentos en el estudio de grabación e historias escritas a mano sobre la composición de las canciones del disco.

Entre las historias que Olivia Rodrigo desvela en el fanzine, destaca la composición de ‘1 step forward, 3 steps backs’; donde menciona a una de sus artistas favoritas, Taylor Swift, por haberle dejado utilizar su canción ‘New Year’s Day’.

«Escribí esta canción en marzo del 2020. El día que la compuse, mi madre y yo estábamos haciendo un viaje por carretera desde Los Ángeles hasta Salt Lake City. Estaba obsesionada con ‘Reputation’ de Taylor Swift y literalmente escuchamos todo el álbum una y otra vez en las 10 horas que duró el viaje en coche», explicaba la artista sobre el título de la canción. Además, añadió: «En ese viaje recibí un mensaje de alguien que me estaba contando algo sobre su dieta o de su productividad (no lo recuerdo exactamente), y describía su progreso como ‘siempre un paso hacia delante, tres pasos hacia atrás’. Nunca había escuchado a nadie decir esa frase antes y pensé que era muy guay».

«Cuando llegué a casa, decidí que cogería esa frase y escribiría una canción con los deslumbrantes acordes de ‘New Year’s Day’. Cuando llegó el momento de lanzar el álbum, Jack Antonoff y Taylor Swift, que escribieron ‘New Year’s Day’, es decir mi canción de amor favorita de todos los tiempos, fueron tan amables de aceptar mi reimaginación (en torno a la canción)», aseguró.

