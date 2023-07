Olivia Rodrigo confiesa las frases alternativas de la frase censurada de ‘Vampire’

Olivia Rodrigo consiguió hacer historia con el lanzamiento de Sour, su álbum debut. Con él, logró alcanzar los puestos más altos en las listas de ventas en prácticamente todo el mundo. El pasado 30 de junio, la artista volvió a dejarnos sin palabras. En esta ocasión, con el lanzamiento de Vampire, el primer single de su próximo álbum, titulado GUTS.

En poco más de una semana, esta nueva canción de Olivia Rodrigo ha alcanzado las 22 millones de reproducciones en YouTube. Lejos de que todo quede ahí, hay un dato más a mencionar: en el primer minuto de lanzamiento del videoclip, más de 300.000 personas ya lo habían visto.

El estreno de GUTS, el nuevo álbum de Olivia Rodrigo, está previsto para el 8 de septiembre. Por el momento, solamente conocemos un avance en forma de canción, que no es otro que Vampire. Con este pequeño adelanto de lo que será el próximo disco, podemos hacernos una idea de que este proyecto supone una grandísima evolución respecto a Sour, su disco anterior.

vampire song and video out now🧛🏼. I made it with my very talented wonderful friend @TheDanielNigro last winter and created the video with the incredible Petra Collins. writing this song helped me sort through lots of feelings of regret, anger, and heartache. it’s one of my… pic.twitter.com/uQx80fjbMJ

— Olivia Rodrigo (@oliviarodrigo) June 30, 2023