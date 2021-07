Olga Moreno está viviendo una de sus semanas más complicadas desde que comenzó su paso por ‘Supervivientes 2021’. La mujer de Antonio David Flores ha demostrado ser una mujer fuerte desde el primer momento en el que pisó la isla, sin embargo, el último tramo del concurso se le está haciendo muy cuesta arriba.

Ante la incertidumbre que siente por lo que se va a encontrar cuando llegue a España, ahora se le ha unido que ha perdido a uno de sus grandes apoyos en la isla, Melyssa. Y todo por haber traicionado a la joven catalana robándole comida.

Durante los últimos días, Olga Moreno quitó parte de sus recompensas tanto a Alejandro Albalá como a Melyssa, dos de sus amigos en la isla. Y la concursante se sentía tan mal que durante la nueva entrega de ‘Tierra de nadie’ no pudo evitar romper a llorar.

📹 Olga roba a Melyssa crema de cacao y hace tambalear su amistad: «Necesito mi tiempo» #TierraDeNadie13 https://t.co/yucqflcVI2 — Supervivientes (@Supervivientes) July 7, 2021

«Me ha pasado algo con una amiga. Es la peor semana del concurso. Me siento vacía, me siento sucia y no soy así. Como no soy así pues… Me lo merezco. Ya está”, dijo la concursante sin poder contener las lágrimas por lo que había pasado.

Y añadió: “No quiero hablar más del tema, no quiero llorar más. Asumo mi culpa. La gente que me conoce sabe que lo doy todo. No sé qué me está pasando aquí. Tengo mucha hambre como todos”.

Melyssa Pinto lo estaba pasando mal al ver llorar a Olga Moreno, sin embargo, no es capaz de volver a estar como siempre con ella. “Me siento triste. Yo la quiero, no le quiero hacer daño, no me gusta verla mal. Me cuesta mucho dar mi confianza y ahora necesito mi tiempo”, expresó.

“No quiero que la machaquen ni que se sienta sucia. Creo que ha sido un acto fruto de la situación de aquí. No me sale volver a estar como estaba antes de momento”, concluyó la concursante.