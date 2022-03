‘El Hormiguero’ recibió este martes la visita de Oscar Isaac. El actor de Hollywood acudió al programa de Antena 3, que esta semana presenta Nuria Roca, para presentar su nuevo proyecto, una serie de Marvel para Disney +, titulada ‘Caballero Luna’.

A pesar de que Pablo Motos no se encontraba en el plató, debido a su reciente positivo en Covid-19, Nuria Roca se metió en el papel y le hizo a Oscar Isaac la pregunta que el presentador valenciano siempre realiza a todos los “superhéroes” que acuden al programa.

Viéndote vestido de Caballero Luna, tengo que preguntarte por el traje”, comenzó a decir Nuria Roca. La presentadora explicó al actor que Pablo Motos está haciendo un “estudio” con todos los superhéroes que han pisado el plató de ‘El Hormiguero’.

Después de “Dune”, “Star Wars” y “X-Men: Apocalipsis”, Oscar Isaac vuelve con el “Caballero Luna” #OscarIsaacEH pic.twitter.com/q32XmFJNcU — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 15, 2022

“A todos les cuesta mucho, por ejemplo, ir al baño con el traje. Caballero Luna, ¿qué tal para ir al baño?”, le preguntó la presentadora al invitado entre risas. Oscar Isaac confesó que muchas veces “lo dejaba ir” y orinaba con el traje puesto, como si se tratase de un neopreno.

Nuria Roca intentó indagar más en la respuesta: “¿Pero no tenía que ser fácil no?, le preguntó al actor, lo que provocó que el protagonista de ‘Caballero Luna’ se sonrojase. “No te voy a preguntar más por la cara que has puesto”, exclamó la presentadora entre risas.

Acto seguido, Oscar Isaac reveló que para ponerse el traje de su personaje, necesitaba hasta a tres personas para ayudar a vestirse. Y de la misma manera, a tres personas para poder quitárselo.