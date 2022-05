El pasado domingo, con motivo del Día de la Madre, se vivió un momento muy especial en La Roca, el programa presentado por Nuria Roca. La presentadora no dudó en llamar a su suegra en directo, protagonizando un momento muy emotivo.

Una conversación que tuvo lugar después de analizar las últimas declaraciones del Papa Francisco, en las que alegaba que las suegras «tienen la lengua muy larga». Nuria Roca quiso para romper una lanza a favor de las suegras: «Yo tengo suegra, pues voy a llamar a mi suegra. Hace unas croquetas deliciosas», señalaba la presentadora.

Unos instantes después, Ángeles, la madre de Juan del Val, recibía la felicitación de su nuera por el Día de la Madre. Juan del Val, le recordaba que era su madre. «Perdóname, yo sé que estás muy liado, he querido felicitar a mi suegra y aprovechar para que tú también la puedas felicitar», manifestaba la presentadora.

En ese momento, Nuria no dudó en preguntar a su suegra qué es lo que realmente piensa de ella: «Mira que nos conocemos desde hace más de 20 años, pero voy a preguntarte algo que no te he preguntado nunca. ¿Cómo me valoras como nuera? Pero de verdad».

Sin pensarlo, la madre del escritor le dedicaba unas bonitas palabras que emocionaron a la presentadora: «Yo nunca miento. Tú para mí eres extraordinaria. Primero, porque eres buena persona. Segundo, porque eres

Por otro lado, Juan del Val también dedicó unas emotivas palabras a las dos mujeres más importantes de su vida: «Mi madre es probablemente la persona más importante de mi vida, evidentemente junto con Nuria. Esto no es una competición de quién más o quién menos. Yo soy lo que soy por mi madre y soy feliz por ti, así que…»