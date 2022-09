Noah Cyrus emociona con ‘The Hardest Part’, su esperado álbum

Noah Cyrus ha vuelto para quedarse. Tras el lanzamiento de varios singles, finalmente el pasado viernes vio la luz su álbum debut, bajo el nombre de The Hardest Part. Un disco muy esperado por todos sus fans, que no ha tardado en convertirse en todo un éxito en las plataformas digitales.

Con 10 canciones en solo 33 minutos, el nuevo disco de la artista es un viaje emocional que deja a sus fans con ganas de más. Casi seis años después del lanzamiento de su single debut, parece que la carrera de Noah Cyrus realmente comienza aquí, pues finalmente ha encontrado su sonido.

Se trata de un disco muy personal, donde la joven artista, de tan solo 22 años, se ha dejado la piel y el alma en cada una de las canciones que lo forman. Un álbum que no ha dejado indiferente a nadie y que demuestra que le espera un largo camino en la música lleno de éxitos.

i’m so proud of each song and am so honored to share a duet with the one and only Benjamin Gibbard on this record … i’ve been a huge fan since i was a kid 🤍… pic.twitter.com/1RTjSVyEkP

Con este lanzamiento, la artista se aleja para siempre del sobrenombre que le ha acompañado durante todos estos años, como «la hermana de Miley Cyrus». Algo que le ha hecho sentir tremendamente insegura durante mucho tiempo e incluso llegar a plantearse dejar la música.

Sin embargo, con este disco la artista no solo ha cumplido su sueño, sino que demuestra que con trabajo, constancia y ganas todo se puede, pues The Hardest Part es solo el comienzo de una fructífera carrera en la música. ¡No te lo puedes perder!.

thank you a million times .. all of the love and support i’ve gotten over this past week has been overwhelming .. i love and appreciate you more than you’ll ever know. i hope you’re loving the new music and Ready To Go as much as i do .. more music soon ❤️‍🔥 pic.twitter.com/ktlNn8fNN3

— Noah Cyrus (@noahcyrus) July 12, 2022