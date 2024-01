Por mucho que pase el tiempo, First Dates no dejará de sorprendernos. El popular show de Cuatro regresó una noche más al prime time de la cadena y sorprendió a sus espectadores con una cita de dos conocidos. Un reencuentro del destino a dos jóvenes que no tomaron muy bien el volver a verse.

Paula, una joven de 19 años, no pudo evitar sorprenderse al ver quién iba a ser su cita. «No puede ser. No puede ser. No puede ser», exclamó sin ningún tipo de filtros. Al ver su reacción, Carlos Sobera no dio crédito y le preguntó el por qué de ello.

Paula piensa que es una broma al ver a su cita en #FirstDates17E: “No puede ser, no es verdad”https://t.co/VQLoJciaCw — First Dates (@firstdates_tv) January 17, 2024

«Será verdad, Álvaro. A este le conozco yo», ha gritado la soltera con el rostro totalmente desencajado. Al parecer, los comensales se conocieron en una fiesta que tuvo lugar en su Valencia natal. Pero, el problema de ello fue que, mientras el soltero si guardaba un buen recuerdo de ella, Paula no pensaba lo mismo de él.

«A mí me pareció una chica maravillosa, muy habladora, muy maja ella», explicó Álvaro, de 20 años. «Es que no puede ser, tengo la negra. Entre tantos millones y millones de personas, que venga esta persona y sea mi cita… Es un personaje mamarracho que no hay por donde cogerlo», señaló la comensal a las cámaras de First Dates.

A pesar de la desilusión, la joven aceptó continuar con la cita. Posteriormente, en la mesa, le confesó lo que pensó de él al conocerlo. «Pensé: ¿de dónde ha salido este personaje de ciencia de ficción?. Esos pelos… ¿Tú te consideras un personaje?», le preguntó sin miramientos. Álvaro, ofendido ya por su actitud, fue directo.

«No, soy una persona natural y no intento imitar a nadie», le dijo claramente. Al final de la velada, en la decisión final del programa de citas, la cosa estuvo clara por ambas partes. «No, no eres lo que yo busco. Eres un personaje y no estoy acostumbrada a ver así a la gente», le dijo Paula. Álvaro, por su parte, se sinceró. «Se pierde un chaval sentimental que se entrega al cien por cien», ha sentenciado.