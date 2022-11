New Rules estrena ‘Late in the Evening’, su nuevo single

Tras arrasar con su actuación el pasado mes de septiembre en uno de los festivales musicales más populares de nuestro país, Coca-Cola Music Experience, New Rules ha regresado. La banda británico irlandesa formada por Alec McGarry, Nathan Lambert y Ryan Meaney han sorprendido a sus fans con el inesperado lanzamiento de su nuevo sencillo musical.

Un tema que ha sido presentado bajo el título de Late in the Evening y con el que no han decepcionado. Disponible en todas y cada una de las plataformas de streaming, la agrupación ha vuelto a demostrar el por qué se está consolidando como una de las más escuchadas del momento.

Late in the Evening es un sencillo cuyos versos consigue derretir hasta los corazones más fríos. Un tema donde los artistas le cantan a esa persona que se ha quedado marcada para siempre en sus vidas y que, por mucho que lo intenten, no consiguen olvidar.

Sin lugar a dudas, New Rules ha presentado al mundo un sencillo único que atrapa desde la primera escucha y con el que resulta prácticamente imposible no volver a darle al play. Una apuesta de lo más acertada cuya esencia nos hace recordar algunos de sus grandes hits musicales, tales como Emily, 24 hours o Cheers.

AMERICA we coming back back 🇺🇸 can’t hecking wait for a big new rulesy party in the U S and A very soon

Presale for AAA pass-holders Wednesday 9am local https://t.co/kgYPZNVPEH

General sale 10am EST Friday

Can’t wait to see you again later this year x pic.twitter.com/JSm9SHKzCf

— New Rules (@newrulestweets) September 27, 2022