Naomi Asensi, contundente con Pilar Llori en ‘GH VIP 8’: «No me parece de buena amiga»

GH VIP 8 se encuentra en su recta final y sus concursantes lo saben muy bien. Las emociones dentro de la casa de Guadalix de la Sierra son una autentica montaña rusa, algo que se refleja con el paso de cada gala. De hecho, el pasado domingo 10 de diciembre la audiencia fue testigo de un tenso momento entre Naomi Asensi y Pilar Llori.

La ex concursante de La isla de las tentaciones no pudo evitar recriminarle a Llori, última expulsada del reality, por el feo gesto que le hizo a Albert Infante. El concursante eligió a Llori como jefa de campaña para defenderlo hasta la gran final, pero ella se negó en rotundo.

Ion: «Mañana en el Última Hora con Lara Álvarez, decidiréis quién será el jefe de campaña de Naomi» #GHVIPDBT13 pic.twitter.com/u7ZGgnyJm2 — Gran Hermano (@ghoficial) December 10, 2023

«Para mí Albert es ganador y le quiero muchísimo, pero es verdad que esta última vez que he entrado en la casa he notado el apoyo de Naomi. Tenemos una conexión brutal, la considero muy amiga mía. Si ella quiere, Naomi ganadora y quiero estar con ella», se justificó Pilar. Sin embargo, Naomi Asensi no se despidió de su compañera de la mejor manera.

«Me parece que hacerle un feo así (a Albert) de cara a la final, no me parece de buena amiga», comenzó diciendo. Asimismo, le pidió un favor al presentador de la gala, Ion Aramendi. «Ahora mismo no quiero que me defienda nadie, no quiero campaña, ni quiero nada», dijo. Pero, el comunicador le informó que eso no era posible.

Naomi Asensi se vio obligada a elegir entre Marta, Sol, Luca o Pilar como jefes de campaña, pero se negó en rotundo. «A Luca ni lo conozco; a Sol, más de lo mismo; con Marta me he peleado más de 400 veces y a Pilar acabo de rechazarla», explicó. Debido a ello, Aramendi tomó cartas en el asunto y le informó que entonces sería el público quién eligiese, algo que la concursante aceptó.

«Esto era algo que podía pasar porque Naomi es superleal», dijo Pilar Llori al ver el rechazo de la concursante hacia ella. «Esto ha sido por no haber podido decirle a Albert que le quiero y que no pasa nada», agregó. Por su parte, Albert Infante no dudó en abrazar a Asensi por su bonito gesto.