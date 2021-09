La última agresión homófoba en manada que tuvo lugar en Malasaña, conocido barrio de Madrid, ha conseguido conmocionar a gran parte de la población. Jorge Javier Vázquez, en ‘Sálvame’, quiso condenar este tipo de actos. Nagore Robles tampoco quiso quedarse atrás, en su espacio titulado ‘Sobreviviré: After Show’.

La presentadora de este formato exclusivo de mitelePLUS, visiblemente emocionada, aprovechó la ocasión para condenar públicamente la homofobia que se está viviendo en España en la actualidad. De manera contundente, hizo una crítica sobre lo sucedido: “Si nos prohibieran amar no seríamos personas. No puedo entender cómo en el 2021 todavía suceden estas cosas”.

Por si fuera poco, Nagore Robles fue más allá: “Cómo hay personas que nos siguen sorprendiendo ante este tipo de agresiones. Cómo hay personas con puestos de trabajo importantes en este país que deciden por la seguridad de los ciudadanos y se quedan de brazos cruzados, y simplemente se señalan unos a otros”.

.@Nagore_Robles se rompe tras la agresión homófoba ocurrida en Madrid: «No me vale con que tengamos un día al año para reivindicar» En #Sobreviviré, de lunes a jueves a las 15:00h en @miteleplus, también hay tiempo para la reflexión y la concienciación https://t.co/1Xm4z8DMc0 pic.twitter.com/8SLFY18SJs — Telecinco (@telecincoes) September 7, 2021

La pareja de Sandra Barneda, con lágrimas en sus ojos, quiso seguir explicándose: “A mí, hablo por mí, Nagore Robles Gutiérrez, con 38 años, no me vale con que tengamos un día al año para reivindicar y salir a las calles con el Orgullo LGTBI. No me vale con eso”, aseguró mientras trataba de quitarse las lágrimas.

“Siento haber empezado así el programa, pero es que ya hace tiempo que decidí quitarme el tapón a las emociones, sean del tipo que sean. Porque sentir me hacen ser humana”, expresó. Además, añadió: “Todos tenemos esos valores en nuestro ADN de sentirnos integrados, libres de expresar lo que queramos, de nuestra forma de hablar, de vestir y de comportarnos”.

Por ese mismo motivo, Nagore Robles considera que “es algo súper importante que nos hace sentir libres, fuertes y seguros”. Poco después, a través de su perfil de Twitter y como respuesta a un usuario, se reafirmó en sus palabras añadiendo el siguiente mensaje: “Siempre combatiré y condenaré la homofobia”.