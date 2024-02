Mueren Jesse Baird y Luke Davis: el trágico asesinato del presentador y su novio a manos de un policía

El mundo de la televisión está de luto. Jesse Baird, uno de los presentadores más queridos y reconocidos en Australia, ha fallecido trágicamente. Este martes, la policía ha asegurado que creen haber encontrado tanto su cadáver como el de Luke Davis, su pareja. Presuntamente, fueron asesinados hace una semana a manos de un policía, en la zona sureste de Australia.

Karen Webb es quien está a cargo de esta compleja investigación. Hace tan solo unas horas, en una rueda de prensa, ella misma ha afirmado que han encontrado los cuerpos sin vida de Jesse Baird y Luke Davis en una propiedad privada en Bungonia, a poco menos de 200 kilómetros de la ciudad de Sídney. Un hallazgo que ha llegado tras haber hecho intensas búsquedas por un radio de, aproximadamente, 30 kilómetros de Sídney.

Lejos de que todo quede ahí, Karen Webb ha querido aportar nuevos datos sobre la investigación. Entre otras cuestiones, están absolutamente convencidos de que se trata de los cadáveres de la pareja: «Estamos muy seguros de haber localizado a Luke y Jesse». Además, ha confirmado que los familiares de ambos han sido notificados para que se acerquen al lugar y puedan identificar los cadáveres.

#BREAKING: Human remains have been found in the search for Sydney couple Jesse Baird and Luke Davies.

It’s understood police made the discovery at a second property in Bungonia in the NSW Southern Tablelands. #9News

LATEST: https://t.co/6IbwhhsMiF pic.twitter.com/XZTsFUDFnD

— 9News Sydney (@9NewsSyd) February 27, 2024