Los fans de ‘Juego de Tronos’ lloran la muerte de uno de los actores

Luto entre los fans de la serie Juego de Tronos tras la muerte de uno de los actores más recordados de su elenco original. Wilko Johnson, músico y actor conocido por su papel de Ser Ilyn Payne, ha fallecido a la edad de 75 años.

La carrera como actor de Johnson no fue muy larga, pero sí que lo fue en el mundo de la música, donde se convirtió en una leyenda de punk rock británico de los años 70. Era el guitarrista de la banda Dr. Feelgood, que saltó a la fama por versionar temas muy conocidos del grupo Roxette.

This is the announcement we never wanted to make, & we do so with a very heavy heart: Wilko Johnson has died. He passed away at home on Monday 21st November. Thank you for respecting the family’s privacy at this very sad time. RIP Wilko Johnson.

