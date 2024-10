Muere Paul Di’Anno, primer cantante de Iron Maiden, a los 66 años

El mundo de la música está de luto. Paul Di’Anno, cantante de Iron Maiden, ha muerto a los 66 años. Esta trágica noticia ha sido confirmada por la discográfica Conquest Music a través de un comunicado y, como era de esperar, no ha tardado en dar la vuelta al mundo. «En nombre de su familia, Conquest Music se entristece al confirmar la muerte de Paul Andrews, conocido profesionalmente como Paul Di’Anno. Paul falleció en su casa de Salisbury a la edad de 66 años», se puede leer en ese texto compartido por la mencionada discográfica. Con el paso de los años, Paul Di’Anno consiguió hacerse un hueco en el corazón de miles de personas en todo el mundo. Y todo desde que llegó a su vida el gran punto de inflexión de su trayectoria. ¿En qué consistió, exactamente? En ser vocalista de la banda Iron Maiden, con quienes grabó varios álbumes.

El legado de Di’Anno, nacido el 17 de mayo de 1958 en Chingford, comenzó en el año 1977. Fue entonces cuando el reconocido cantante y compositor tuvo la ocasión de grabar nada más y nada menos que los dos primeros discos. Al fin y al cabo, este artista saltó a la fama al ser el cantante de la reconocida banda de heavy metal entre los años 1978 y 1981. De hecho, él puso voz a dos de los discos más exitosos de Iron Maiden, que son su álbum debut y Killers, el segundo de ellos. Tras su marcha de la banda, Di’Anno fundó una nueva banda titulada Lonewolf. Como consecuencia de problemas legales con el nombre, acabó recibiendo el nombre de Di’Anno. Con este proyecto, solamente editó un trabajo de nombre homónimo en el año 1984. Tan solo un año después, decidió crear un grupo impresionante llamado Gogmagog.

Para ello, quiso contar con grandes músicos de la conocida como New wave of british heavy metal, como son Pete Willis, Janick Gers y Clive Burr. Tan solo consiguieron lanzar un EP con tres temas. En 1986, Di’Anno formó un nuevo proyecto llamado Paul Di’Anno’s Battlezone, con los que pudo lanzar varios álbumes: Fighting Back (1986), Children of Madness (1987) y Feel My Pain (1998).

No fue hasta 1997 cuando el artista consiguió recuperar el nombre de Di’Anno para su banda. Así pues, regresó al estudio para grabar varios proyectos, como son The World’s First Iron Man, As Hard As Iron e, incluso, As Hard As Iron. Por lo tanto, en ningún momento ha dejado de trabajar en su gran pasión que es la música.

A pesar de todo, los últimos meses no han sido para nada fáciles, ni mucho menos, ya que estaba experimentando graves problemas de salud. Tanto es así que hace tan solo dos meses, Paul Di’Anno actuó en silla de ruedas. A pesar de todo, se encontraba en un instante verdaderamente mágico a nivel profesional. Es más, a finales de septiembre de este año a través de la discográfica que ha confirmado la trágica noticia de su muerte, lanzó un disco titulado The Book Of The Beast.

En este álbum, Paul Di’Anno reinterpretó varios clásicos de Iron Maiden, incluyó cinco canciones inéditas y, además, añadió algunos de los mejores temas de su carrera profesional. Sin duda, se nos ha marchado uno de los músicos más destacados de las últimas décadas. Una triste y dura pérdida. Descanse en paz.