Muere la madre de un actor de ‘Love is in the air’ en el terremoto de Turquía

No es ningún secreto que el terremoto en Turquía y Siria está dejando completamente destrozadas a un gran número de familias. Actualmente, son más de 39.000 las víctimas mortales que se han contabilizado. Desafortunadamente, y debido a la enorme magnitud de lo sucedido, las cifras no dejan de aumentar. Recientemente, se ha conocido que la madre de un actor de la serie Love is in the air ha fallecido como consecuencia del seísmo.

Entre las personas desaparecidas que se encontraban entre los escombros se encontraba la madre del actor Çağrı Çıtanak, que daba vida a Ferit en la exitosa ficción turca. A su vez, se trata de la suegra de Başak Gümulcinelioğlu (Piril en Love is in the air). De hecho, ha sido la propia actriz quien ha confirmado la noticia a través de sus historias de Instagram.

“Perdimos a nuestra madre”, escribió en la mencionada red social. Como era de esperar los dos actores, que se conocieron en Love is in the air y se casaron el pasado mes de octubre, no han tardado en recibir un gran número de mensajes de condolencias, así como de cariño tras conocerse que la madre de Çağrı Çıtanak había perdido la vida en esta tragedia.

La búsqueda de Çağrı Çıtanak y Başak Gümulcinelioğlu (Love is in the air) no ha tenido un final feliz

Desde que se produjo el terremoto, los actores no tuvieron ninguna noticia de la madre de él. Como era de esperar, temían que ella fuera una de las personas de las tantas que han quedado atrapadas bajo los escombros en Hatay, una de las zonas más castigadas. Desde entonces, ninguno de los dos ha dejado de utilizar las redes sociales para pedir ayuda para tratar de localizarla, facilitando una serie de datos para poder encontrarla lo antes posible.

Aunque confiaban en que la mujer podría haber salido de casa y haberse quedado completamente en shock con lo ocurrido, lo cierto es que desgraciadamente no fue así. La historia de Instagram de Başak Gümulcinelioğlu confirmaba la peor de las noticias: su suegra había fallecido.

Los mensajes de sus seguidores no han tardado en llegar. Al igual que ocurrió cuando se confirmó la muerte de la actriz Emel Atici, conocida por su participación en diversas ficciones turcas como es el caso de Tierra amarga. Tanto ella como su hija perdieron la vida tras el seísmo. Unas pérdidas muy tristes, qué duda cabe. Descansen en paz.