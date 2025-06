Muere Loli Sánchez, la participante de ‘First Dates’ que buscaba un «novio eterno», a los 51 años

El mundo de la televisión está de luto. Loli Sánchez, que saltó a la fama por su participación en varios programas de Atresmedia y Mediaset, ha fallecido a los 51 años. La catalana se convirtió un gran ejemplo por su fortaleza, su amor pero, sobre todo, su amor a la vida. Llevaba más de dos años luchando contra un cáncer de útero en estadio IVB. A pesar de haber luchado contra esta enfermedad durante todo este tiempo, su familia ha confirmado la triste noticia a través de redes sociales. De esta manera, su hermana y su hijo han escrito unos mensajes de lo más emotivos para despedirse de ella públicamente: «Vuela alto. No sé qué voy a hacer sin ti», escribió la hermana de la fallecida. Su hijo, por su parte y como no podía ser de otra manera, fue mucho más allá: «Te voy a llevar conmigo toda la vida, pase lo que pase».

Además de su participación en diversos programas de televisión, Loli Sánchez arrasó con su perfil en TikTok. En él, compartía con sus casi 100.000 seguidores, todos los detalles sobre la dura enfermedad a la que estaba haciendo frente. Hace tan solo unos días, la creadora de contenido no dudó en compartir el siguiente mensaje con sus miles de followers en la mencionada red social: «He hablado tanto que no hay nada más que decir. Se termina. Espero que me entendáis bien y me respetéis. Gracias». En ese momento, sus fans no tenían ni la menor idea de que Loli, en realidad, se estaba despidiendo para siempre de todos ellos. Un claro y conciso texto que, aunque en su momento fue bastante enigmático, cobró sentido tan solo unos días después, cuando los familiares de la barcelonesa confirmaron la triste noticia de su fallecimiento.

El paso de Loli Sánchez por ‘Y ahora Sonsoles’, ‘El Diario de Jorge’ y ‘First Dates’

La catalana ha formado parte de la historia de tres exitosos programas de televisión, en los que dejó una huella verdaderamente imborrable. Su primera vez en la pequeña pantalla fue en El Diario de Jorge, al que acudió en agosto de 2024. La creadora de contenido consiguió emocionar tanto a Jorge Javier Vázquez como a toda la audiencia con su testimonio.

Entre otras cuestiones, y sin perder la sonrisa, decidió contar su historia sin ningún tipo de filtro. Así pues, confesó que su diagnóstico fue tardío, ya que, inicialmente, lo confundieron con síntomas propios de la menopausia. Finalmente, descubrieron que tenía un cáncer metastásico: «Me dijeron que no me iba a curar, pero yo respondí ‘eso es lo que dicen los médicos, otra cosa es lo que pase’», aseguró.

Una contundencia que consiguió dejar sin palabras al presentador de El Diario de Jorge. Pero todo fue a más cuando Loli Sánchez se animó a quitarse la peluca en directo: «Tenemos que divertirnos, disfrutar y no tener miedo». Un estilo de vida en el que volvió a hacer hincapié en febrero de 2025, durante su participación en First Dates. La catalana no tardó en confesar a Carlos Sobera que su objetivo era encontrar «un novio eterno».

En su cita con Josep, volvió a tirar de ese sentido del humor que tanto le caracterizaba, puesto que no tuvo reparos a la hora de hacer el siguiente comentario: «No tengo intención de morirme». Lejos de que todo quede ahí, su último paso por televisión fue de la mano de Y ahora Sonsoles, donde volvió a sorprender con su actitud frente a la enfermedad que, finalmente, le ha arrebatado la vida.

«Nunca tengo mala cara, ni aunque me esté muriendo literalmente», comentó a Sonsoles Ónega, a la que emocionó con su testimonio. En sus apariciones en la pequeña pantalla, Loli Sánchez siempre aprovechó para dejar claro que, a pesar de los pesimistas diagnósticos y los durísimos tratamientos, nada le arrebataba las ganas de vivir, y hacerlo sin ningún tipo de miedos. Un mensaje verdaderamente especial que nos acompañará para siempre, como su legado. Descansa en paz.