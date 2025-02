First Dates continúa abriendo las puertas de su restaurante con el objetivo de ayudar a sus solteros a encontrar el amor. El popular show de citas a ciegas se ha convertido en uno de los formatos más acertados de Cuatro, y las cifras de audiencia lo reflejan a la perfección. Un encuentro donde dos personas que no se conocen de nada tienen una primera cita con el objetivo de descubrir si surge la chispa entre ambos. De esta manera, recientemente, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer la historia de Loli, una de las últimas participantes del programa.

«Siempre he sido muy de disfrutar, he hecho siempre lo que he querido, pero ahora disfruto cada segundo, cada minuto porque el presente es un regalo y por eso se llama así», comentó la soltera en su presentación. Debido a que fue la primera en llegar al restaurante del amor, fue recibida por Carlos Sobera. Una toma de contacto donde el comunicador le preguntó cómo se definía. «Soy muy valiente y positiva», le dijo. Lo que no se imaginaba el presentador era la historia que le contaría la participante.

«No quería entrar diciendo esto, pero sé que soy valiente porque estoy enferma, tengo cáncer de útero desde hace dos años y medio. Le pregunté la médico si me iba a morir», explicó. «Es que tengo dos hijos y debía arreglar muchas cosas. Y él me dijo hace como seis meses que las arreglara porque me quedaban menos de seis años de vida», agregó.

Unas palabras que dejaron a Sobera completamente sorprendido. «Aparentemente estoy bien, pero se ve que no. No creo que vaya a vivir solo dos años más, pero la realidad es la que es. Pero no me voy a morir», afirmó ella. «Estás aquí porque quieres encontrar el amor», le dijo el presentador. «Lo que me apetece es conocer a un chico que me guste mucho, que sea mi novio eterno», señaló la soltera.

Minutos después llegó Josep, la cita de Loli. «Soy muy empático, me gusta muchísimo escuchar, disfruto cuando me escuchan. Me gusta compartir, la tranquilidad y la paz en la vida», comentó en su presentación. El primer encuentro entre la pareja no destacó por presentar una atracción instantánea.

La decisión final de ‘First Dates’

Ambos solteros hablaron de diversos temas con el objetivo de conocerse mejor. Debido a ello, el comensal le preguntó a Loli el motivo por el que no trabajaba. Una cuestión que ella respondió haciendo alusión a su enfermedad. Ante ello, la soltera le dijo un par de frases de autoayuda que la habían ayudado.

Pero, Josep no creía nada en ese tipo de filosofías y libros. Al final de la velada, el soltero no quiso tener una segunda cita con Loli porque «creo que está buscando otro perfil de hombre». Ella, por su parte, tampoco quiso seguir conociéndolo. «Es que me gustan los hombres más jóvenes que yo», sentenció.