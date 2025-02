No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que todo su equipo hace un excepcional trabajo para continuar sorprendiendo a todos y cada uno de los espectadores. El pasado miércoles 19 de febrero pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates en Cuatro. De esta forma, tuvimos la oportunidad de conocer a Vincent, un filólogo australiano de 26 años que consiguió dejar sin palabras a Carlos Sobera con su look. «Tienes aspecto de actor americano de western, te falta el revólver», alcanzó a decir el presentador de televisión. El joven, tras haber estado 18 meses viajando por todo el mundo, decidió asentarse en Madrid. Además, tiene muchísimas ganas de enamorarse de una chica «graciosa y con ojos grandes».

Su cita para esa noche era Lydia, una gestora de marketing de 26 años que venía desde Valladolid. Entre otras tantas cuestiones, reconoció que estuvo un tiempo viviendo fuera de España: «Estuve viviendo en Dinamarca. Me fui allí de Erasmus, lo enganché con el máster y me eché novio». Y añadió: «Acabé quedándome porque me gusta mucho el estilo de vida. Me siento identificada con los valores y la manera que tiene de ser la gente». Nada más entrar en el restaurante más famoso de la televisión, la vallisoletana se quedó verdaderamente chafada al conocer a su cita: «Se parece preocupantemente a mi ex», comenzó diciendo, y fue más allá: «El bigotito, el pelo un poco así, los aritos… es un moderno. No es que se parezca a full, pero sí tiene unos aires que cuando lo he visto…» El soltero, por su parte, reaccionó de forma diferente: «Es muy hermosa».

Carlos Sobera no tardó en acompañarles hasta la mesa que tenían reservada para disfrutar de la velada. Fue entonces cuando Lydia confesó a su cita que hablaba nada más y nada menos que tres idiomas. Algo que dejó profundamente descolocado a Vincent: «Me encanta, es muy atractiva», aseguró ante las cámaras del equipo de First Dates.

Poco después, el joven reconoció que aprendió a hablar español gracias a un viaje que hizo por Colombia y México que duró 4 meses. «Aún no puedo leer en español mucho, pero ahora estoy leyendo Don Quijote. Es muy graciosa la historia», reconoció. Una confesión que gustó a Lydia: «Es abierto y me gustan los chicos que leen y quieren conocer mundo», explicó ante las cámaras del programa.

A pesar de que a priori todo marchaba a las mil maravillas, empezaron a surgir las diferencias entre ellos. Sobre todo cuando la vallisoletana reconoció que una de sus mayores aficiones era nada más y nada menos que leer artículos científicos. Un gesto que echó para atrás al australiano: «Es impresionante, pero no es para mí», aclaró.

Pero no todo quedaba ahí puesto que, a la hora de hablar de planes de futuro, los solteros tenían visiones verdaderamente diferentes. Vincent no tenía muy claro cuánto tiempo iba a seguir viviendo en Madrid, mientras que Lydia buscaba a una persona algo más estable. Además, ella hizo una confesión que acabó convirtiéndose en una auténtica línea roja para el comensal.

«Me gusta mucho estar en casa y en la cama, es mi hobby favorito», comenzó diciendo Lydia. Acto seguido, fue mucho más allá: «Me gusta mucho tener pareja, porque así salgo de casa. Me da pereza siempre». Ante las cámaras de First Dates, Vincent se sinceró sobre la forma de vida de su cita: «Si no le gusta salir no pasa nada, pero yo les diría a todos que lo hagan para ver el mundo».

Pero todo empeoró considerablemente cuando el soltero aseguró que era muy cariñoso, algo que chocaba de lleno con la vallisoletana: «Mis amigos siempre se ríen de mí porque no los abrazo, soy más seria», aclaró. En la decisión final, ella sí que quiso tener una segunda cita con Vincent mientras que él rechazó tajantemente la propuesta, alegando «falta de química». ¡El amor no triunfó!