Muere Karen Houghton, hermana de Kris Jenner, a los 65 años

Kris Jenner, una de las celebrities más reconocidas en todo el mundo por ser la matriarca del clan Kardashian, está pasando por un instante verdaderamente doloroso. Su hermana, Karen Houghton, ha fallecido a los 65 años. Una noticia que le ha dejado profundamente destrozada y devastada.

Karen nació tres años después que Kris, por lo que era su hermana pequeña. Las dos se criaron juntas en San Diego y, a lo largo de sus vidas, han estado la una al lado de la otra, tanto para lo bueno como para lo malo. Inevitablemente, se hicieron verdaderamente inseparables. Aun así, como consecuencia de la fama de la familia Kardashian-Jenner, las cosas se complicaron entre las dos.

Tanto es así que Karen Houghton, en una entrevista que concedió en 2014, no dudó un solo segundo en asegurar que su hermana Kris Jenner había cambiado drásticamente desde que saltó a la fama. Pero, al parecer, hay quien dice que este distanciamiento también tuvo algo que ver con el hecho de que Karen Houghton dio el paso de posicionarse al lado de Caitlyn Jenner en el proceso de divorcio con su hermana. Por lo tanto, ¡no es ningún secreto que los últimos años no han sido para nada fáciles!

