Muere Jack Axelrod, conocido actor de ‘Modern Family’, ‘Hospital General’ y ‘Anatomía de Grey’

El veterano actor Jack Axelrod, conocido por sus papeles en Hospital General, Modern Family y Anatonía de Grey, entre otros muchos, ha muerto a los 93 años. El intérprete era uno de los más respetados del gremio entre sus compañeros y el público.

A los 93 años ha fallecido por causas naturales después de disfrutar de una carrera envidiable en el mundo de las series con múltiples papeles en títulos como Kojak, Canción triste de Hill Street, Dallas, El Juez, Dinastía, The Office o Star Trek: Voyager.

💔 🙏 🕊️ RIP Jack Axelrod. He was great as mom boss Victor Jerome on #GH pic.twitter.com/EXrMS3vkb5 https://t.co/BTnS4deqTn

— 𝓲𝓼𝓷𝓽𝓭𝓪𝓿𝓮𝓸𝓷𝓮 (@IsntDaveOne) December 17, 2023