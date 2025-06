Muere la influencer Juliana Marins a los 26 años tras caer en un volcán activo mientras hacía senderismo

La familia de Juliana Marins, una conocida influencer brasileña de apenas 26 años, llora la confirmación de la muerte de la joven. Según las informaciones, perdió la vida al realizar una subida a un conocido volcán en la isla de Lombok, en Indonesia, que sigue activo. Tal y como informan las autoridades, la joven cayó varios centenares de metros, algo que ha dificultado su rescate por lo complicado del terreno, teniendo que recurrir a un dron para encontrar su cuerpo, lamentablemente sin vida.

La brasileña, que acumulaba más de 400.000 seguidores en la red social Instagram gracias a su contenido de viajes y aventura, emprendió una marcha de senderismo para coronar el monte Rinjani, uno de los más populares, aunque no es algo apto para todos los públicos. Esta aventura la comenzó con la compañía de un guía y formando un grupo junto a otros cinco extranjeros más, ya que está completamente prohibido entrar al parque natural en solitario y las autoridades deben dar permiso para adentrarse a él. Se trata de una excursión en la que la mayoría de las agencias la ofrecen para realizarla en dos o incluso tres días, llegando a pasar noche en mitad del monte. Se trata de un lugar propenso a los terremotos, además de que no hay que olvidar de que se trata de un volcán activo.

Tal y como informan diversos medios, que citan a la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia, Juliana cayó durante 600 metros por un desfiladero complicado, lo que ha dificultado encontrar su cuerpo. Pese a los esfuerzos, cuando un dron logró encontrarla, no había indicios de que siguiera con vida.

Su familia ha vivido este complicado proceso a miles de kilómetros, en Brasil, donde ha podido informar de lo sucedido gracias a una nueva cuenta creada por su hermana y en la que ha ido explicando todas las novedades desde el pasado fin de semana, cuando conocieron su desaparición.

Tras mantener informados a sus seguidores, la noche del martes 24 de junio tuvieron que confirmar la peor de las noticias. «Con gran tristeza, les informamos que no sobrevivió», un mensaje que ha dejado helados a sus cientos de miles de seguidores, que esperaban con esperanza que pudiera ser rescatada a tiempo.

La familia está completamente indignada por los errores que las autoridades indonesias han cometido durante este rescate, ya que las lluvias, la baja visibilidad e incluso la falta de material han provocado que se demore durante más de cuatro días. Piensan luchar hasta el final para demostrar que, de haberla localizado antes, hubiera podido sobrevivir al accidente.

El padre y la hermana de Juliana Martins se despiden

Ante la imposibilidad de estar a su lado, su cuerpo se encuentra a miles de kilómetros de Brasil, la familia de la fallecida ha querido despedirse de forma virtual. Manuel Marins, su padre, la ha escrito una desgarradora carta en la que no puede evitar expresar el dolor que siente en estos momentos.

«A principios de este año nos dijiste que harías este viaje de mochilera ahora que eras joven y nosotros te apoyamos. Cuando te pregunté si querías que te diéramos algo de dinero para ayudar en el viaje, nos dijiste: ‘Jamás’. Y así viajaste, con tus propios recursos que ganaste como fruto de tu trabajo», comienza este texto.

«Te fuiste haciendo lo que más te gustaba y eso reconforta un poco nuestros corazones. Tu presencia se queda en nuestro hogar, en tu habitación, en tu lugar favorito en el sofá de la sala de estar. Haz tu presencia notable en la vida de aquellos que han tenido el privilegio de conocerte y caminar contigo. Y especialmente en mi corazón, el de tu madre y tu hermana. Vuela Juju. Vuela. Vuela a los brazos del Padre Eterno que te espera para siempre en sus brazos de amor infinito. Y aquí nos quedaremos, seguro que nos volveremos a encontrar un día y hacer ese vuelo en parapente que planeábamos para tu cumpleaños», así termina esta carta publicada en su cuenta de Instagram.

Su hermana, que se ha convertido en la portavoz de la familia antes los medios y en la red, también ha querido despedirse de Juliana. «De la nada estoy pensando en el hecho de que ya no tengo a mi dama de honor… ¡Feliz de haberme casado bien antes de que salieras de casa para cumplir tu sueño!», unas palabras con las que recuerda que, al menos, pudo acompañarla en su boda.

«Tus sobrinos lo sabrán todo sobre ti. No te preocupes, pero no tendrán el privilegio de pasar tiempo contigo», así promete que nunca se perderá su recuerdo. «Mi hermana gemela, con 5 años de diferencia, que me ha amado, protegido, animado, me dio la bienvenida», así se despide de ella.