Muere el influencer Alfredo Martín, conocido como ‘Villano Fitness’

El mundo de las redes sociales está de luto. Alfredo Martín, conocido popularmente como Héroe Fitness o Villano Fitness, ha fallecido el pasado lunes 27 de noviembre. Una noticia que comenzó a hacerse viral en redes sociales y por la que Vera Schroeder, su pareja, se ha visto en la obligación de confirmar a través de sus stories de Instagram.

«Prefiero hacer una historia antes de que se cree más morbo y más gente me pregunte y escriba», comenzó diciendo la pareja del influencer y entrenador. Debemos tener en cuenta que, por el momento, se desconocen las causas de la muerte. Además, Vera Schroeder se ha negado en rotundo a dar más detalles y a hablar sobre el tema.

Al fin y al cabo, al tratarse de un asunto tan sumamente reciente, reconoce que no se encuentra con fuerzas para hablar de lo ocurrido. Es más, no ha tardado en hacer una contundente petición a todos y cada uno de sus seguidores. ¿En qué consiste? En tener «máxima discreción y respeto durante algunas semanas».

Alfredo Martín comenzó a ganarse un hueco en las redes sociales al confesar sus trucos para ganar masa muscular. No solamente ganó miles de seguidores en Instagram, sino también en su canal de YouTube. En estas plataformas, se sinceraba sobre lo perjudicial que podía ser el uso de anabolizantes y esteroides para tales efectos.

Poco a poco, fue ganando mucha más relevancia. Por lo tanto, y como podía ser de otra manera, muchos son los creadores de contenido que no han dudado un solo segundo en despedirse de Villano Fitness a través de redes sociales. Un claro ejemplo lo encontramos en Jordi Wild, reconocido youtuber: «Tuve el placer de entrevistarle hace tiempo, y fue un tío espectacular y sincero, que era consciente de que se la jugaba con su estilo de vida».

«No sé qué le ha pasado, pero si ha sido por el uso de sustancias (que quizás no), esto da para reflexionar sobre la normalización del uso de anabolizantes en los últimos años, pero ahora simplemente mis condolencias a la familia», sentenció. Sin duda, una triste y trágica pérdida. Descanse en paz.

Si no es una broma de mal gusto, que en el fondo me gustaría, ha fallecido Villano Fitness.

Tuve el placer de entrevistarle hace tiempo, y fue un tío espectacular y sincero, que era consciente de que se la jugaba con su estilo de vida. Siempre fue realista con esto.

No sé qué le… pic.twitter.com/lmKGZNSlIY

— Jordi Wild (@JordiWild) November 28, 2023