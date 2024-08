Muere Ángel Salazar, actor que interpretó a Chi Chi en ‘Scarface’, a los 68 años

El mundo de la interpretación está de luto. Ángel Salazar, reconoció actor que interpretó a Chi Chi en la histórica película Scarface (1983), ha fallecido a los 68 años. El intérprete y humorista ha perdido la vida en un piso de un amigo en Nueva York. Eso sí, se desconoce la verdadera causa del deceso pero sí que se sabía que padecía problemas cardíacos.

A pesar de tener una intensa trayectoria profesional, si hay algo que caracterizaba a Ángel Salazar es por las impactantes vivencias que ha tenido a lo largo de su historia. El actor nació en el año 1956 y, a principios de la década de los 70, huyó de Cuba a nado hasta Guantánamo, base naval de Estados Unidos.

Desde ese punto fue trasladado a Miami y, con posterioridad, vivió en una casa de acogida en el conocido barrio del Bronx, en Nueva York. Se convirtió en un claro ejemplo de que, con esfuerzo, constancia y talento, se puede conseguir cualquier objetivo en esta vida. ¡Él lo logró, y de qué manera!

Con tan solo 18 años, Ángel Salazar participó en el Club de Comedia ubicado en la Gran Manzana. Ese fue el gran punto de inflexión de su trayectoria como humorista. Poco a poco, fue probando suerte en muchos más ámbitos como es el caso de la interpretación. Lo que es un hecho es que consiguió ganarse el cariño, el respeto y la admiración de sus compañeros.

Rest in peace Angel Salazar «chichi» you were an amazing actor and good friend hermano. From scarface to carlito’s way your characters and comedy will be forever missed..😔 @angelsalazarchichi #chichi #angelsalazar #restinpeace #🙏 pic.twitter.com/hRGJAdgaU5 — Tito Puente, Jr. (@titopuentejr) August 12, 2024

Un claro ejemplo lo encontramos en el músico Tito Puente Jr. A través de su perfil oficial en X (antes conocido como Twitter), ha querido publicar un mensaje de despedida tras conocer la trágica noticia del actor: «Desde Caracortada hasta Carlito’s Way, tus personajes y tu comedia los extrañaremos para siempre».

El que tampoco ha querido dejar pasar la oportunidad de despedirse públicamente del actor de Scarface ha sido Adam Hunter, reconocido humorista. Él compartió el siguiente mensaje en redes sociales: «RIP a mi amigo Ángel Salazar. Trabajamos juntos hace unos meses. Leyenda de la comedia».

La trayectoria profesional de Ángel Salazar

Si hay un personaje por el que se hizo famoso fue Chi Chi en Scarface, pero no ha sido el único papel que ha interpretado a lo largo de su carrera. Y es que ha formado parte de grandes proyectos como es el caso de Punchline (1988) o, incluso, Carlito’s Way (1993). ¡Marcaron un antes y un después a nivel personal y profesional!

Pero no todo queda ahí, ya que Salazar también ha participado en un gran número de series. Entre ellas, In Living Color, On Our Own, Jersey Mafia Chronicles e, incluso, The New $treetz Seriez, entre otras. Lo cierto es que el fallecimiento de Ángel ha supuesto un durísimo golpe para sus seguidores, amigos y familiares. Una triste pérdida, qué duda cabe. Descanse en paz.