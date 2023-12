Muere Andre Braugher, actor conocido por ‘Brooklyn Nine-Nine’, a los 61 años

El actor de la conocida comedia policíaca Brooklyn Nine-Nine, Andre Braugher, ha fallecido el pasado martes 12 de diciembre, según ha confirmado su publicista Jennifer Allen, tras una breve enfermedad a sus 61 años. La muerte del galardonado con dos Emmy ha conmovido a todos sus fans y seguidores de la tan famosa serie que protagoniza.

Saltó a la fama en 1989 gracias a la película Glory, ganadora de 2 Óscar, protagonizada por Denzel Washington y Matthew Broderick. Estuvo formado en arte dramático por Julliard School en Nueva York y fue escalando en su éxito a partir de los 90. Algunos de sus éxitos le han llevado a conseguir premios de tal calibre como los Emmy.

#BrooklynNineNine#HomicideLifeOnTheStreet ⚠️ATENCIÓN⚠️ Triste pérdida: Andre Braugher ha fallecido a los 61 años tras una breve enfermedad, dejando tras de si un inolvidable legado de producciones, incluyendo su papel como el Capitán Ray Holt. Descansa en paz. pic.twitter.com/jBNRNffRMa — 《Previously SERIES》 (@PreviouslySerie) December 13, 2023

El primero de sus premios Emmy lo ganó gracias a su papel en Homicide: Life on the Street, donde dio vida al detective Frank Pembleton. Su segundo premio a la excelencia en la industria de la televisión estadounidense lo consiguió en la categoría de mejor miniserie por Thief, que además le llevó a la nominación a un Globo de Oro. También ha hecho apariciones en la gran pantalla como en Frequency, Poseidon y City of Angels.

Aún así, su mayor éxito ha sido la serie Brooklyn Nine-Nine, en la que participó durante casi 10 años como el capitán Raymond Holt. Durante su papel en esta serie fue ganador de dos premios Critics Choice por mejor actor de reparto en una comedia y nominado a otros 4 premios Emmy. Próximamente iba a protagonizar Residence, una nueva producción de Netflix que empezaría a rodarse dentro de poco.

Andre Braugher, actor de dilatadísima carrera en cine y sobre todo en televisión, ha fallecido a los 61 años después de una corta enfermedad. Era muy conocido por interpretar al capitán Ray Holt en Brooklyn Nine-Nine. Descanse en paz. pic.twitter.com/wzmMIQEnQz — R E P L I C A N T (@Roybattyforever) December 13, 2023

La pequeña pantalla está de luto por uno de sus grandes actores y del que se despidió el pasado martes. Los seguidores de Andre Braugher han quedado conmovidos por su inesperada muerte.