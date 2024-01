Los Mozos de Arousa, sorprendidos en ‘Reacción en cadena’ con el inesperado regalo de una fan

No es ningún secreto que Reacción en cadena, presentado por Ion Aramendi, se ha convertido en uno de los programas de televisión con más éxito en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Esto tiene bastante que ver con los Mozos de Arousa que, desde su llegada el 25 de mayo del pasado año, no han dejado de dar alegrías al equipo.

Cada vez son más las personas que no dudan un solo segundo en reunirse frente a la pequeña pantalla para disfrutar del talento y la complicidad de Borjamina, Bruno y Raúl, integrantes de Los Mozos de Arousa. Es más, cada día que pasa, suman a sus espaldas más seguidores que sienten una profunda admiración por ellos.

En uno de los últimos programas de Reacción en cadena hasta la fecha, los concursantes gallegos se vieron realmente sorprendidos. No es ningún secreto que los Mozos de Arousa tienen una especial conexión con la audiencia del concurso presentado por Ion Aramendi. Ahora, ha vuelto a quedar reflejado con el detalle que les hizo llegar una seguidora.

«Sois los tres únicos, simpatiquísimos, me encantáis cómo vais en el programa. Besitos para los tres», aseguraba Mercedes, fiel seguidora de Borjamina, Bruno y Raúl. Ion Aramendi no tardó en mostrar la taza de Mercedes a la audiencia de Reacción en cadena, justo antes de entregársela personalmente a los concursantes.

«Qué chula, ¡muchas gracias!», exclamó Borjamina, en nombre suyo y el de sus compañeros. Sin duda, el trío gallego continúa haciendo disfrutar a los espectadores del programa con su inteligencia, su destreza y su enorme complicidad. Pero si hay algo que les hace ser protagonistas son su humildad, su bondad y su carisma. ¡Son absolutamente maravillosos!