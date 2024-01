Mozos de Arousa: Borjamina sorprende al mencionar a ‘Pasapalabra’ en ‘Reacción en cadena’

Reacción en cadena, programa de Telecinco, ha dado la bienvenida al 2024 por todo lo alto. El popular show presentado por Ion Aramendi se convirtió en una de las apuestas más fuertes del pasado 2023 por parte de la cadena, y las cifras de audiencia lo demuestran. Un nuevo encuentro donde los Mozos de Arousa volvieron a demostrar el por qué han llegado tan lejos.

Sin embargo, durante una de las pruebas, uno de los miembros del grupo tuvo un pequeño descuido y mencionó un programa que forma parte de la programación de la competencia: Pasapalabra. Actualmente, el show de las letras se emite diariamente en Antena 3 y es presentado por Roberto Leal, pero no siempre fue así.

‘Mozos de Arousa’ comienzan el 2024 sumando 30.500 euros a su bote gracias a su homenaje a Itziar Castro #ReacciónEnCadena2E https://t.co/HjZNseKPYl — Reacción en cadena (@reaccion_cadena) January 2, 2024

Tal y como los seguidores del formato sabrán, Pasapalabra fue emitido durante años en Telecinco. Un concurso que, en sus últimos años, estuvo capitaneado por Christian Gálvez. Por ello, la mención del mismo por parte de uno de los miembros de Mozos de Arousa causó un poco de controversia.

Todo tuvo lugar cuando Ion Aramendi dio inicio a la prueba de palabras encadenadas, momento en el que comunicó a los participantes que el tema en el que tendrían que girar las palabras sería Asturias. Debido a ello, la primera palabras a descubrir empezaba por la letra P, pero Borjamina no tenía ni idea.

Así pues, y sin ser consciente de ello, el concursante dijo claramente «Pasapalabra» al no saber la respuesta. Al darse cuenta de lo que había dicho su compañero, Bruno no dudó en llamarle la atención. «No es correcto. Bien pensado», dijo, por su parte, el presentador de Reacción en cadena. Un pequeño desliz donde el comunicador no pudo evitar reírse disimuladamente al percatarse de lo sucedido.