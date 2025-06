Montoya, víctima de una aparatosa caída en ‘Supervivientes 2025’: «Se me ha nublado todo»

El pasado domingo 15 de junio pudimos disfrutar de la última entrega de Conexión Honduras de Supervivientes 2025. De esta manera tan concreta, no solamente conocimos el nombre de los nuevos nominados de la edición, sino que, poco antes, los espectadores fueron testigos de cómo Álvaro Escassi y Montoya se enfrentaban a la temida Noria Infernal. Este reto brindaba al ganador la posibilidad de llegar a España con la tranquilidad de no tener que enfrentarse a la decisión del público. No es ningún secreto que la Noria Infernal se ha convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, en una de las pruebas míticas del reality que se desarrolla en los Cayos Cochinos de Honduras. Es más, muchos concursantes han batido auténticos récords, pero otros tantos también han asustado muchísimo a la audiencia. Un claro ejemplo lo encontramos en Bosco durante su participación en Supervivientes All Stars, pero también ha ocurrido con Montoya.

Precisamente por lo ocurrido con el que fuese ganador de Supervivientes 2023, que sufrió un fortísimo latigazo cervical por el que estuvo mareado durante varios días, la organización del programa decidió tomar medidas. De esta forma, en esta edición, no solamente han puesto a los concursantes un collarín, sino que también han bajado considerablemente la velocidad de la Noria Infernal. A pesar de los esfuerzos para evitar cualquier tipo de contratiempo entre los concursantes que se enfrentaban a esta prueba, lo cierto es que no han logrado su objetivo. ¿El motivo? Montoya ha dejado a todos en vilo con el aparatoso final que ha protagonizado en la Noria Infernal. Debemos tener en cuenta que, desde hace semanas, el de Utrera venía quejándose de problemas cervicales. De hecho, al marearse con el movimiento del agua, no ha podido pescar con el resto de sus compañeros. Aun así, los médicos no impidieron que participase en esta exigente prueba.

Al fin y al cabo, no lo consideraban algo tan grave. A pesar de todo, lo cierto es que ese contratiempo de salud le ha acabado pasando factura. ¡Y de qué manera! Cuando tan solo llevaban seis minutos de juego, la estructura se paró por segunda vez para que tanto Montoya como Álvaro Escassi pudiesen alejarse del centro de la noria por seguridad.

Fue entonces cuando el ex participante de la octava edición de La isla de las tentaciones perdió el equilibro, dejando a todos verdaderamente impactados y consternados. «¿Estás bien?», preguntó Álvaro Escassi. A pesar de que el joven se puso de pie para tratar de sacar la cabeza del agua, era incapaz de quedarse quieto. De ahí que su rival en la Noria Infernal no dudase en tirarse para llegar hasta él.

Lejos de que todo quede ahí, Borja González y Anita Williams también se acercaron hasta la posición de su compañero, mientras la organización decidía cambiar la imagen a plató para que Montoya pudiese ser atendido por el equipo médico. Terelu Campos se pronunció tras lo ocurrido: «No se ha caído, se ha desmayado».

Algo que el propio ex participante de la octava edición de La isla de las tentaciones confirmó tan solo unos minutos después, cuando volvieron a conectar con Honduras para saber más detalles de su estado de salud. «Se me ha nublado todo», reconoció Montoya, mientras agradecía a sus compañeros que hubieran acudido a ayudarle. Por fortuna, todo quedó en un susto.