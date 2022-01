Mon Laferte ha protagonizado uno de los Tiny Desk Concerts más esperados. De esta forma, la artista ha realizado un espectacular concierto desde el canal de YouTube de NPR Music.

“Desde casita, en Tepoztlán me costó mucho cantar, ya casi no me da el aire” expresaba la artista muy emocionada de estar de nuevo junto a todos sus fans, aunque fuera a través de una pantalla. Cabe recordar que se encuentra en un estado de gestación muy avanzado, por lo que su regreso a los escenarios se hará esperar.

Mientras tanto, la artista ha querido hacer un regalo a sus fans, participando en una de las sesiones de música más famosas de la música. Sesiones en las que anteriormente han participado artistas de la talla de Ed Sheeran, Coldplay, Olivia Rodrigo, Camila Cabello o C. Tangana.

Durante su actuación en el Tiny Desk Concert, Mon Laferte derrochó delicadeza, sentimiento y emoción, con una puesta en escena muy potente que no dejó indiferente a nadie, y con la que volvió a demostrar todo su potencial, así como su impresionante voz. De esta forma, interpretó cuatro de sus mayores éxitos.

La actuación de la artista comenzó con la canción ‘Tu falta de querer’, que formó parte del álbum ‘Mon Laferte (Vol. 1)’ publicado en el año 2015, un disco que la catapultó al éxito más absoluto.

Tras esta canción, la artista interpretó ‘Por qué me fui a enamorar de ti’, del disco ‘Norma’ publicado en el año 2018 y el concierto continuó con la canción ‘Se me va a quemar el corazón’, uno de sus single más recientes, eligiendo para cerrar ‘Placer Hollywood’, del álbum ‘1940 Carmen’. Una actuación inolvidable con la que sus fans disfrutaron al máximo, esperando poder verla pronto de nuevo sobre el escenario.