‘La Moderna’, capítulo 4: Los Garcés, en problemas en la corrala

No es ningún secreto que La Moderna, a pesar de que acaba de aterrizar en nuestras vidas, no está dejando absolutamente indiferente a nadie. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 3 donde, entre otras tantas cuestiones, hemos visto cómo Matilda e Íñigo han protagonizado un emotivo reencuentro.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 4 de La Moderna. Así pues, observamos cómo la nueva vida de la familia de Matilde no está siendo tan sencilla como ellos esperaban. Matilde e Íñigo siguen impactados con el reencuentro, sobre todo porque entre los dos ha vuelto a surgir la pasión.

Algo que, evidentemente, ha disgustado muchísimo a Carla. Ésta no está dispuesta a permitir que el joven, de quien está enamorada y con quien mantuvo una relación en el pasado, se aleje de ella para siempre. Mientras tanto, en el Salón de té se ultiman los detalles de la gran novedad que tienen entre manos.

Iñigo y Doña Carla están cada vez más preocupados por don Jaime

Mientras tanto, observamos cómo Matilde se ve en la obligación de enfrentarse a nuevos y sorprendentes retos en su puesto de trabajo. Todo ello mientras su madre Rosario, y sus hermanos Luisa, Pablo y Clara se han mudado a una corrala. Va a ser allí donde empiecen una nueva etapa en sus vidas.

A pesar de todo, los problemas no tardan en llegar. Sobre todo después de cruzarse tanto con Raimundo como con Emilio, dos hermanos que están marcados por la tragedia. Los dos están completamente empecinados en devolverle a la vida todo el daño que les ha hecho. Y no van a parar hasta conseguirlo.