‘La Moderna’, capítulo 3: Matilda e Íñigo se reencuentran

La Moderna por fin ha llegado a nuestras vidas. La nueva serie de La 1 de Televisión Española ha llegado para quedarse y, sobre todo, para dejarnos completamente sin palabras. Recientemente hemos podido disfrutar de los capítulos 1 y 2 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Matilde ha llegado al lujoso salón de té.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 3 de La Moderna. De esta manera, somos testigos de cómo Matilde ha comenzado a trabajar en el salón de té. Por lo tanto, la joven no tarda en tratar de ganarse a sus compañeros. Lo que ni tan siquiera imagina es que, en ese mismo lugar, va a reencontrarse con Íñigo Peñalver, su gran amor del pasado.

El joven ahora es la mano derecha de don Jaime. Los dos no han conseguido olvidar su historia, por lo que podrían volver a recuperarla. Algo que no gusta en absoluto a doña Carla, antigua novia de Íñigo. Ella, a pesar del tiempo, continúa completamente enamorada de él. ¡No se lo va a poner fácil a Matilde!

Matilde nunca se rinde y parece que ha tenido una gran idea para convencer a don Braulio. ¡La familia Garcés ya tiene casa!

Como consecuencia de este reencuentro, Matilde termina convirtiéndose en un auténtico obstáculo para doña Carla. De hecho, no va a tardar en trazar un plan para deshacerse de ella a la mayor brevedad posible. Su marido, que no es otro que Jaime, no puede evitar vivir perseguido por el remordimiento.

Y todo porque oculta que atropelló mortalmente a un hombre y escapó. Eso sí, esa no es la única de sus preocupaciones ya que sus negocios hosteleros van a empezar a complicarse por momentos. ¿Logrará solucionar todo antes de que sea demasiado tarde?

Parece que a don Jaime le comen los remordimientos… ¿Le traerá tranquilidad el resultado de su investigación?