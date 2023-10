‘La Moderna’, capítulo 24: Marta confiesa a don Fermín los robos que ha cometido

No es ningún secreto que La Moderna, poco a poco y con el paso del tiempo, continúa haciéndose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 23 donde vemos cómo Maruja Mallo no ha podido evitar quedarse sin palabras ante el talento de Luisa.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 24 de La Moderna. De esta manera tan concreta, observamos cómo el trabajo de Luisa ha llamado poderosamente la atención a Maruja Mallo. Tanto es así que no duda un solo segundo en conseguirle una prueba en la Compañía Iberoamericana de Publicaciones.

Finalmente, el puesto acaba siendo suyo. Mientras tanto, en el Salón de té, descubren quién es la persona que, durante estas últimas semanas, ha estado robando. Marta, al estar acorralada, acaba confesando todo lo que ha hecho. Por lo tanto, a don Fermín no le queda más remedio que despedirla.

Emilio quiere trabajar de forma honrada e Íñigo le ha dado una oportunidad. #LaModerna 👉 https://t.co/EgYfc7K0C6 pic.twitter.com/dLmGuFVM7v — La 1 (@La1_tve) October 25, 2023

Antonia, inevitablemente y dadas las circunstancias, acaba sufriendo una enorme decepción. Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Elías se salva de todo el drama, y vive en su propia realidad. Y es que ha descubierto una gran cantidad de cartas anónimas en las que alguien confesaba su amor por una persona, y cree que son para él.

Pero no todo queda ahí, ya que está completamente convencido que su autora no es otra persona que Laurita, la sobrina de don Fermín. Pronto va a descubrir que nada es lo que parece, y que todo puede complicarse en cualquier momento y a la mayor brevedad posible. No te pierdas los próximos capítulos de La Moderna, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.